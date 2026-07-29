Gianni Infantino se află din nou în centrul unui scandal, de această dată din cauza intenției sale de a înființa o societate comercială afiliată FIFA și deschisă investitorilor privați. Unul dintre principalii investitori privați interesați de afacere ar fi Joshua Kushner, fratele lui Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump.

UEFA și CONCACAF au contestat proiectul, în timp ce federații naționale importante, precum cea a Angliei, Franței și Spaniei, s-au declarat îngrijorate din cauza lipsei de transparență a șefului FIFA.

Uniunea Europeană ar putea deschide o anchetă împotriva FIFA

O reacție virulentă a venit și din partea Uniunii Europene, prin intermediul eurocomisarului Glenn Micaleff.

Fotbalul „nu este baseball. Cupa Mondială a FIFA rămâne cel mai mare turneu sportiv de pe planetă, în pofida faptului că FIFA exploatează până şi cea mai mică oportunitate comercială. Dar totul are o limită”, a început Micaleff seria de tweet-uri de pe contul său X.

„Comercializarea nebunească a fotbalului a devenit dăunătoare. Ea ameninţă chiar elementele care au făcut din fotbal cel mai popular sport din lume”, a adăugat el.

„Aceste propuneri ridică probleme importante din perspectiva dreptului concurenţei”, a subliniat eurocomisarul responsabil de cultură, tineret și sport.

„În cadrul competenţelor care îi sunt conferite de tratate, Comisia Europeană va examina aceste propuneri cu cea mai mare atenţie”, a avertizat Glen Micaleff.

Infantino vrea o societate comercială deschisă investitorilor pentru organizarea Cupei Mondiale

Marţi seara, FIFA a confirmat informaţiile dezvăluite cu câteva ore mai devreme de mai multe instituții internaţionale de presă potrivit cărora Gianni Infantino pune la cale înfiinţarea unei societăţi comerciale afiliate FIFA, FIFA Forward Enterprise (FFE).

FFE ar urma să fie responsabilă cu gestionarea activităților comerciale, organizarea de turnee și atragerea de investitori externi, promițând un venit neașteptat de 10 miliarde de dolari pentru a „finanța dezvoltarea fotbalului”.

Fondul de investiţii Thrive Eternal este considerat drept favorit pentru a deveni partenerul FIFA în cazul în care acest proiect s-ar concretiza şi ar trebui să gestioneze această rundă de finanţare pentru a reuni diferiţi investitori privaţi. Şeful companiei este Joshua Kushner, fratele mai mic al lui Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, scrie Le Parisien și RMC Sport.

FIFA speră să convingă federaţiile afiliate să adere la acest proiect cu promisiunea de a le oferi participații și o suplimentare a fondurilor.

UEFA și CONCACAF se opun planului Infantino-Kushner

UEFA, care reuneşte federaţiile europene de fotbal, a criticat imediat proiectul apreciind că „s-a depăşit o linie roşie”. CONCACAF i-a urmat exemplul.

„Susţin, de asemenea, UEFA şi apelurile părţilor interesate în favoarea unei vigilenţe sporite. Fiecare federaţie naţională trebuie să desfăşoare o consultare aprofundată – în special cu ligile, cluburile, jucătorii şi suporterii – înainte de a-şi exprima poziţia”, a transmis Glenn Micallef.

„Succesul comercial trebuie să consolideze fotbalul, nu să-l înghită. Nu vă atingeţi de sportul nostru”, a avertizat eurocomisarul de origine malteză.

Asociația cluburilor europene de fotbal (EFC), care reunește 850 de cluburi de fotbal, s-a declarat îngrijorată de nou proiect al FIFA, care nu a fost propus spre consultare înainte de a apărea în presă.

„Competițiile și drepturile comerciale ale FIFA nu sunt proprietatea personală a lui Infantino. Oricine amestecă politica, disciplina, banii și puterea fără transparență nu poate conduce nimic. Infantino nu este soluția pentru guvernarea FIFA. El este problema”, a conchis șeful Ligii spaniole, Javier Tebas.

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