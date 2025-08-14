UEFA a declarat într-un comunicat: „Mesajul este clar și răspicat. Un banner. Un apel.” Acest gest vine în contextul anunțului Fundației UEFA pentru Copii de a ajuta copiii din zone de conflict.

Copii din regiuni afectate de război, inclusiv doi din Gaza, au purtat bannerul înainte de meci. Inițiativa UEFA urmează criticilor aduse de Mohamed Salah, starul lui Liverpool, privind omagiul adus lui Suleiman al-Obeid, supranumit „Pele palestinian”.

Salah a criticat UEFA pentru că nu a menționat circumstanțele morții lui al-Obeid în Gaza. El a redistribuit omagiul UEFA întrebând: „Ne puteți spune cum a murit, unde și de ce?”

Comentariul lui Salah a generat aproape 115 milioane de vizualizări, stârnind reacții negative față de UEFA, care a evitat să menționeze Israelul.

Atacantul egiptean, considerat unul dintre cei mai buni jucători din istoria Premier League, a cerut anterior încetarea focului în Gaza și permiterea ajutorului umanitar în enclava asediată.

Asociația Palestiniană de Fotbal, citată de France24, a anunțat că al-Obeid, în vârstă de 41 de ani, a murit miercuri, după ce forțele israeliene ar fi deschis focul asupra persoanelor care așteptau ajutoare umanitare în sudul Fâșiei Gaza. În fiecare zi, mii de palestinieni se strâng lângă punctele de distribuire a alimentelor din Gaza, printre care și trei centre administrate de controversata Fundație Umanitară Gaza, sprijinită de SUA și Israel.

