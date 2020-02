De Ciprian Iana,

Chiar și în aceste condiții de tensiune maximă, un fan a reușit performanța de a trage un pui de somn în timpul finalei din Liga națională de fotbal american (NFL).

Așezat confortabil picior peste picior pe scaun, fanul a fost surprins pe un videoclip când doarme, în timp ce persoanele din fața sa urmăresc jocul din picioare.

„Acest bărbat a reușit cumva să doarmă în timpul Super Bowl. Suntem abia în primul sfert”, a scris Karisa Maxwell, jurnalista care a publicat videoclipul pe Twitter.

Ulterior, ea a revenit cu mai multe detalii: „Tocmai ce s-a trezit. Ar trebui să-i spun? Nu! Prietenul lui îi arătă acum filmarea. Toată lumea a aflat. Ce să fac?!”.

Mai interesant este faptul că un bilet la un astfel de eveniment costă o grămadă de bani, conform site-ului de specialitate SeatGeek un tichet fiind comercializat în ziua meciului cu mai mult de 8.000 de dolari, mai precis cu 8.649 de dolari!

Somehow, this man is sleeping through the #SuperBowl.



Were still only in the first quarter. pic.twitter.com/erK0gfpqvQ