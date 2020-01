De Andrei Crăițoiu,

Invitată la GSP Live, Anamaria Prodan a anunțat că intermediază, alături de Claudiu Florică, aducerea în ”Ștefan cel Mare” a unui fond de investiții din Emiratele Arabe Unite. Părțile au negociat în urmă cu câteva luni, iar acum discuțiile s-au reluat.

”Pe 29 noiembrie, un club din Championship, Charlton, a fost cumpărat de un fond de investiții care are peste 60 de firme în toată lumea. E o chestiune de negocieri. Ei doreau să investească la Dinamo. În toată nebunia asta de a cumpăra clubul Dinamo, ei au cumpărat Charlton cu 65 de milioane de euro. Erau asociați cu Claudiu Florică. Am stat de vorbă inclusiv cu Negoiță. Noi am adus ceva concret, era vorba de scrisoarea fondului de investiții, cei de acolo spuneau că voiau să cumpere clubul. Vorbim de familia regală din Emirate, care vrea să facă performanță la Dinamo”, a spus Anamaria Prodan.

”Negoiță a primit o hârtie aseară”

”Eu am vorbit cu Claudiu Florică și i-am zis că, din tot fotbalul românesc, Dinamo merită acest lucru. La Dinamo trebuie schimbat tot, trebuie scos răul din rădăcină. De ce să dăm vina pe Ionuț Negoiță? El nu era obligat să știe fotbal, era investitor. Negoiță a spus ce avea de spus. S-a tot negociat, dar s-au împiedicat de câteva lucruri. El trebuia să respecte cerințele fondului de investiții. Vrea să vândă în condițiile lui. Acum totul e oficial. Negoiță a primit o hârtie aseară. Eu nu cred că n-o să se întâmple această afacere”, a spus Anamaria Prodan, la GSP Live.

1.200.000 € sunt datoriile pe care Dinamo le are către societățile lui Negoiță

GSP.RO De ce a murit Cristina Țopescu și când ar fi survenit decesul

HOROSCOP Horoscop 14 ianuarie 2020. Capricornii trebuie să evite situațiile tensionate