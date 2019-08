Incidentul terminat cu bine a avut loc la Bobbio, lângă Piacenza, a notat lanazione.it.

Luis Centi se afla cu familia lui pe malul râului când a observat că o fată are probleme într-o zonă cu apa mai adâncă.

„N-am stat să mă gândesc de două ori. Am sărit în apă. Când am ajuns la ea, s-a prins disperată de mine și mă trăgea și pe mine în jos. Am reușit să scap, apoi am prins-o din spate și am reușit s-o scot din apă”, a povestit Luis Centi.

Cei de pe margine au sunat la urgențe și, imediat după ce fostul fotbalist a scos victima pe mal, la fața locului au ajuns și medicii de pe ambulanță, care au reușit s-o stabilizeze.

Luis Centi și-a petrecut cea mai mare parte a carierei la Livorno, dar n-a prins decât 8 prezențe în Serie A. El a jucat la 22 de echipe în cariera lui, cele mai importante fiind Atalanta, Ascoli, SPAL, Treviso, Como.

El este acum antrenor la o grupă de copii la Piacenza.

