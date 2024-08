„Sunt foarte nervos în acest moment şi asta din cauza unor mulţime de motive. I-am urmărit, de-a lungul timpului pe Rowdy Gaines, Alex Popov, Gary Hall jr, Anthony Irvin sau Kyle Chalmers. Îi ştiu în cel mai mic detaliu, i-am studiat 30 de ani. Am studiat acest sport, am studiat vitezele la care aceşti înotători pot ajunge pe sută”, a afirmat Brett Hawke pe Instagram.

„Sunt expert, nu e niciun dubiu, şi pot să vă spun că nu se poate ca cineva să câştige proba de 100 de metri liber, la acest nivel, cu o lungime de corp avans. Pur şi simplu nu se poate, nu e omeneşte posibil”, a continuat Brett Hawke.

Acest rezultat nu e unul real, nu învingi băieţi precum Kyle Chalmers, David Popovici sau Jack Alexy cu o lungime de corp avans. Nu îmi vindeți această poveste, nu mi-o băgaţi pe gât, pur şi simplu ceea ce s-a întâmplat nu e real. Brett Hawke:

Antrenorul australian a revenit apoi cu un mesaj mult mai scurt privind ceea ce crede despre performanţa lui Pan Zhanle: „Dacă ceva pare prea puţin probabil să fie real, probabil că nu este”.

Sportivul chinez Pan Zhanle s-a apărat în conferința de presă de după finală, garantând că nu s-a dopat la Jocurile Olimpice de la Paris.

„Anul trecut, am fost testat de 29 de ori şi nu am dat vreun rezultat pozitiv. Din mai anul acesta până să vin la Paris, am fost testat de alte 21 de ori. Acelaşi rezultat. Azi am dat alte două teste. Nu vreau să credeți că mă plâng, pentru că totul a respectat procedura normală, nu e o mare problemă, dar arată fără urmă de îndoială că sunt curat”, a spus Pan Zhanle, citat de japantimes.co.jp.

„Pentru mine, medalia e importantă, dar cred că rezultatul are mai mult impact pentru China. Sunt primul recordmen mondial din ţara mea la aceste Jocuri, cred că e o performanţă care îi motivează pe ceilalți şi le dă încredere că putem concura în fiecare probă la cel mai înalt nivel”, a continuat Pan Zhanle.

David Popovici a reușit să câștige medalia de bronz în proba de 100 de metri liber de la Jocurile Olimpice de la Paris după o cursă incredibilă, cea mai rapidă din istorie.

FOTO: Comitetul Olimpic și Sportiv Român

