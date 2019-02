Un look celebru care e „istorie”. Răzvan Lucescu a renunțat definitiv la cercel

Chiar dacă recunoaște că are micile lui superstiții, purtând un anumit costum sau o anumită eșarfă, tehnicianul care a impresionat departe de casă a renunțat definitiv la un accesoriu care a fost un must have pentru el ani la rând. Cercelul din urechea stângă.

Prima tentativă

Mai întâi, a renunțat la el pe vremea când era antrenor la Al Jaish, în Qatar, în perioada 2012-2014. Ulterior, chiar dacă l-a mai pus, a realizat că nu-l mai reprezintă. „Gata, este istorie! Totuși, am și eu o vârstă. Tu și alții spun că nu se vede, dar, uneori, dimineața mai am nevoie de anumite exerciții de stretching ca să mă înviorez, fiindcă anii se resimt și la mine. Inițial, am renunțat la acel cercel pe vremea când eram la clubul Armatei din Qatar, iar șeicul de acolo mi-a zis că trebuie să fiu un exemplu pentru toți și nu cadrează ceea ce purtam eu cu rigorile lor. Mi s-a părut OK. Ulterior, mi-am dat seama că nu mă mai reprezintă și am renunțat definitiv”, a comentat Lucescu junior pentru Libertatea.

Așa tată, așa fiu!

Răzvan Lucescu a fost modelul principal pentru fiul său, Matei, care de Crăciun, în 2018, l-a făcut din nou bunic pe antrenorul lui PAOK, după ce Marilu îi oferise această bucurie în urmă cu doi ani. Matei, care vrea să facă afaceri prin rebranduirea firmei de bere Grivița, a recunoscut că tatăl său i-a servit mereu ca imagine. „Mi-a plăcut să fiu ca el, să mă îmbrac ca el, să mă port ca el. Am un tată de la care am ce învăța. Și eu am purtat cercel, doar că am realizat că nu-mi stă bine. Pe el însă îl prindea de minune. Chiar i se potrivea. Tata mereu mi-a spus că nu banii reprezintă totul. Pentru el, mai presus de orice, contează sănătatea și fericirea în familie”, a mărturisit Matei Lucescu.

Citește și:

VIDEO&FOTO / Coliba unchiului Gabără. Un bărbat din Huși trăiește de 11 ani într-un bordei: „Doar preotul mă scoate de aici”