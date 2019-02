Bărbatul a lucrat într-o turnătorie din Ploiești, însă a revenit în Huși, municipiu cu 30.000 de locuitori, când societatea și-a încetat activitatea.

„Casa pe care o aveam aici, în Huși, era una naționalizată, așa că am rămas pe drumuri. A trebuit să-mi fac un acoperiș deasupra capului. Și atunci, cu ajutorul oamenilor de pe aici, din zonă, mi-am construit acest bordei pe care îl vedeți”, ne povestește Mihai Gabără.

În primii ani după ce a revenit în orașul natal, bărbatul a fost văcar, având o sursă minimă de venit. Din cauza problemelor de sănătate, nu a mai putut munci, așa că a ajuns să trăiască din mila vecinilor sau din pomeni de la cimitirul din apropierea bordeiului.

„Am avut un an ajutor social, 140 de lei pe lună, prin 2015. După aia, mi l-a tăiat și pe acesta, poate din greșeala mea, pentru că trebuia să umblu pe la Vaslui să-l prelungesc, să-mi dea de la comisie că sunt inapt de muncă. Nu am fost, așa că am rămas și fără acei puțini bani”, susține bărbatul.

Mihai Gabără mai primește „câte un blid de mâncare” de la o bătrână pe care ajută uneori la divesre treburi.

„Trec aproape zilnic pe aici să văd dacă nu a înghețat. Îi aduc și câte un ceai cald și câte ceva de mâncare. Îl mai ajutăm și noi cât putem. La primăvară, o să vedem ce putem face să-i schimbăm parii ăia rupți”, spune Marin Lila, unul din vecinii bărbatului.



„A semnat că refuză hrană și cazare”

Autoritățile din Huși cunosc cazul bărbatului și chiar au vrut să îi ofere cazare și masă, însă omul a refuzat.

„A semnat că refuză hrană și cazare. Este greu pentru el să vină, pentru că s-a învățat să primească de la vecini”, spune primarul Ioan Ciupilan.

Mihai Gabără recunoaște că a refuzat cazarea motivând că preferă să locuiască singur: „Au vrut să mă cazeze într-un adăpost al primăriei. Eu acolo nu mă duc pentru că sunt câte 6 – 7 oameni în cameră. Ei se duc prin oraș, vin băuți, iar eu am probleme de sănătate”.

E decis ca la primăvară să-și refacă bordeiul care este, în partea de mijloc, de înălțimea unui om. Înăuntru, pe pământul gol, se află un pat și o masă, iar ușa de la intrare nu mai stă în balamale. Zăpada abundentă căzută în ultimele două săptămâni a afectat acoperișul, iar o parte din zăpada topită i-a intrat în bordei. Chiar și așa, bărbatul este hotărât să rămână acolo până la sfârșitul zilelor sale.

„M-am călit în toți acești ultimi ani că nu se prinde nicio boală de mine. Nu am răcit nici măcar o dată. De la brâu în sus, sunt sănătos. Mai rău cu picioarele. Nu am de ce să plec din casa mea. Doar preotul mă mai scoate de aici!”, mai spune Mihai Gabără.

