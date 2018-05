Dan Petrescu are un mesaj clar pentru fanii lui CFR Cluj. Vrea să ducă echipa din Gruia în grupele UEFA Champions League. Antrenorul campioanei va pleca din Gruia doar dacă va primi o ofertă foarte bună.

“Rămâne de văzut. Eu mai am contract un an. Cei din club vor decide… acum, dacă vine vreo ofertă de nerefuzat, le-am spus: eu am o caluză, o plătesc şi plec. Dar trebuie să fie mult prea bună financiar, imposibil de refuzat“, a spus Petrescu pentru Digi Sport.

După cucerirea titlului cu CFR-ul, Dan Petrescu e chemat de urgenţă în China, la Guizhou Hengfeng, pentru a-l înlocui pe Gregorio Manzano. Clubul asiatic e într-o situaţie execrabilă, adunând doar 4 puncte după 11 etape, iar “Super Dan” e văzut varianta salvatoare.

“Dan Petrescu nu va mai fi, o să vedeţi. Şi azi am vorbit cu cineva şi mi-a zis: “Bă, se ştie clar”. O să vedeţi că pleacă în vară de la CFR“, a spus Becali, în direct la Digi Sport Special.

Vorbele lui Gigi par a avea acoperire, în condiţiile în care azi, mai multe publicaţii din China vorbesc despre iminenţa mutării.

Conform zynews.com, conducerea lui Guizhou Hengfeng nici nu ar vrea să îl mai lase pe tehnician în vacanţă, dorind să îl aducă imediat, pentru a redresa corabia în derivă. Guizhou Hengfeng e ultima în clasament, cu doar o victorie şi un egal în 11 etape.

800.000 de euro + bonusuri importante de performanţă i-ar fi pregătit chinezii antrenorului român.