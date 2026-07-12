Campioana en-titre a învins Universitatea Cluj, ocupanta locului secund în Superligă, cu 5-3 la loviturile de departajare, completând astfel o triplă istorică: campionat, Cupă și Supercupă în sezonul 2025/2026, informează News.ro.

U Cluj a revenit după pauză, dar trofeul s-a decis la penalty-uri

Meciul a debutat sub semnul echilibrului, gazdele având prima ocazie importantă în minutul 4, când Nsimba a trimis pe lângă poartă după o pasă primită de la Baiaram. Clujenii au replicat rapid prin Alibek Aliev, dar șutul său din minutul 14 a trecut pe lângă poarta apărată de Sava. Universitatea Craiova a deschis scorul în minutul 40, prin Nsimba, care a primit o pasă excelentă de la Mekvabishvili și l-a învins pe portarul Lefter cu un șut la colțul scurt.

După pauză, tehnicianul clujenilor, Cristiano Bergodi, a făcut două schimbări ofensive, iar acestea au dat roade în minutul 53. Dan Nistor a trimis o pasă lungă către Macalou, acesta i-a oferit mingea lui Aliev, care a înscris. Inițial, reușita a fost anulată pentru ofsaid, însă după intervenția VAR, golul a fost validat. Clujenii au mai înscris o dată, în minutul 64, prin Marius Ștefănescu, dar golul a fost anulat pentru poziție de ofsaid.

Craiova a avut șansa să încheie meciul în timpul regulamentar, dar șutul lui Cicâldău din minutul 83 a lovit bara transversală. Astfel, câștigătoarea trofeului a fost decisă la lovituri de departajare. Seria a fost deschisă de Al-Hamlawi, care a înscris cu siguranță, iar după ce Macalou a ratat pentru clujeni, oltenii s-au distanțat prin golurile marcate de Adi Rus, Cicâldău, Carlos Mora și Mekvabishvili. Universitatea Cluj a punctat prin Chipciu, Ștefănescu și Drammeh, dar nu a reușit să recupereze diferența.

Scorul final a fost 5-3 pentru Universitatea Craiova la lovituri de la 11 metri, iar echipa antrenată de Joao Coelho sărbătorește o performanță remarcabilă, câștigând toate cele trei trofee interne în același sezon. Pentru fanii olteni, această victorie reprezintă o încununare a unui sezon de excepție.

Supercupa României marchează debutul unui nou sezon, fiind tradițional primul meci de dinainte de începerea campionatului.

Cum au arătat cele două echipe în finala Supercupei

UNIVERSITATEA CRAIOVA: R. Sava – Romanchuk, Screciu (Ad. Rus 62), Stevanovic (Al-Hamlawi 90+1) – Carlos Mora, T. Băluţă (Cicâldău 71), Mekvabishvili, Bancu – D. Matei, Nsimba (Elisor 62), Baiaram (Tavares 46). ANTRENOR: Filipe Coelho

UNIVERSITATEA CLUJ: Lefter – Stanojev (Friday Adams 86), I. Cristea, Poulolo (Macalou 46), Chipciu – Codrea, G. Simion (M. Ştefănescu 46) – Pedro Pinho, Nistor, Bic (Drammeh 81) – Alibek Aliev (A. Trică 86). ANTRENOR: Cristiano Ronaldo

Cartonaşe galbene: Carlos Mora 74, Mekvabishvili 76, Ad. Rus 90+2 / Alibek Aliev 65, Nistor 90

Arbitru: Iulian Călin

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE