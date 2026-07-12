Campioana en-titre a învins Universitatea Cluj, ocupanta locului secund în Superligă, cu 5-3 la loviturile de departajare, completând astfel o triplă istorică: campionat, Cupă și Supercupă în sezonul 2025/2026, informează News.ro.

U Cluj a revenit după pauză, dar trofeul s-a decis la penalty-uri

Meciul a debutat sub semnul echilibrului, gazdele având prima ocazie importantă în minutul 4, când Nsimba a trimis pe lângă poartă după o pasă primită de la Baiaram. Clujenii au replicat rapid prin Alibek Aliev, dar șutul său din minutul 14 a trecut pe lângă poarta apărată de Sava. Universitatea Craiova a deschis scorul în minutul 40, prin Nsimba, care a primit o pasă excelentă de la Mekvabishvili și l-a învins pe portarul Lefter cu un șut la colțul scurt.

După pauză, tehnicianul clujenilor, Cristiano Bergodi, a făcut două schimbări ofensive, iar acestea au dat roade în minutul 53. Dan Nistor a trimis o pasă lungă către Macalou, acesta i-a oferit mingea lui Aliev, care a înscris. Inițial, reușita a fost anulată pentru ofsaid, însă după intervenția VAR, golul a fost validat. Clujenii au mai înscris o dată, în minutul 64, prin Marius Ștefănescu, dar golul a fost anulat pentru poziție de ofsaid.

Craiova a avut șansa să încheie meciul în timpul regulamentar, dar șutul lui Cicâldău din minutul 83 a lovit bara transversală. Astfel, câștigătoarea trofeului a fost decisă la lovituri de departajare. Seria a fost deschisă de Al-Hamlawi, care a înscris cu siguranță, iar după ce Macalou a ratat pentru clujeni, oltenii s-au distanțat prin golurile marcate de Adi Rus, Cicâldău, Carlos Mora și Mekvabishvili. Universitatea Cluj a punctat prin Chipciu, Ștefănescu și Drammeh, dar nu a reușit să recupereze diferența.

Scorul final a fost 5-3 pentru Universitatea Craiova la lovituri de la 11 metri, iar echipa antrenată de Joao Coelho sărbătorește o performanță remarcabilă, câștigând toate cele trei trofee interne în același sezon. Pentru fanii olteni, această victorie reprezintă o încununare a unui sezon de excepție.

Supercupa României marchează debutul unui nou sezon, fiind tradițional primul meci de dinainte de începerea campionatului.

Cum au arătat cele două echipe în finala Supercupei

UNIVERSITATEA CRAIOVA: R. Sava – Romanchuk, Screciu (Ad. Rus 62), Stevanovic (Al-Hamlawi 90+1) – Carlos Mora, T. Băluţă (Cicâldău 71), Mekvabishvili, Bancu – D. Matei, Nsimba (Elisor 62), Baiaram (Tavares 46). ANTRENOR: Filipe Coelho

UNIVERSITATEA CLUJ: Lefter – Stanojev (Friday Adams 86), I. Cristea, Poulolo (Macalou 46), Chipciu – Codrea, G. Simion (M. Ştefănescu 46) – Pedro Pinho, Nistor, Bic (Drammeh 81) – Alibek Aliev (A. Trică 86). ANTRENOR: Cristiano Ronaldo

Cartonaşe galbene: Carlos Mora 74, Mekvabishvili 76, Ad. Rus 90+2 / Alibek Aliev 65, Nistor 90

Arbitru: Iulian Călin

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Nemachiată, cu părul alb, în pantaloni sport, văduva lui Sergiu Nicolaescu a intrat în atenția tuturor după ultima apariție pe străzile din Capitală. Surpriză! Alături DE CINE a apărut
Viva.ro
Nemachiată, cu părul alb, în pantaloni sport, văduva lui Sergiu Nicolaescu a intrat în atenția tuturor după ultima apariție pe străzile din Capitală. Surpriză! Alături DE CINE a apărut
Fenomenal! Mirabela Grădinaru a pus în umbră cele mai influente femei ale planetei la Ankara! A creat o adevărată frenezie pe internet cu o apariția sa. Detaliul care a stârnit admirația tuturor!
Unica.ro
Fenomenal! Mirabela Grădinaru a pus în umbră cele mai influente femei ale planetei la Ankara! A creat o adevărată frenezie pe internet cu o apariția sa. Detaliul care a stârnit admirația tuturor!
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
gsp
Fiul lui Ion Țiriac a văzut imaginile cu Simona Halep în loja de la Wimbledon: „Ai reușit!”
GSP.RO
Fiul lui Ion Țiriac a văzut imaginile cu Simona Halep în loja de la Wimbledon: „Ai reușit!”
Iubita lui Haaland a dat din casă: „E puțin jenant că vă spun” » Ce face starul norvegian în fiecare seară
GSP.RO
Iubita lui Haaland a dat din casă: „E puțin jenant că vă spun” » Ce face starul norvegian în fiecare seară
Parteneri
Wow! Mara Bănică, fix ca o leoaică în direct! A dat afară din emisiune o cântăreață! Ce a scos-o din minți? ”Vă rog să mi-o scoateți din direct! Niciodată în viața mea nu pot s..
Libertateapentrufemei.ro
Wow! Mara Bănică, fix ca o leoaică în direct! A dat afară din emisiune o cântăreață! Ce a scos-o din minți? ”Vă rog să mi-o scoateți din direct! Niciodată în viața mea nu pot s..
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Avantaje.ro
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate

Știri România

Mesajul unui lider PNL către președintele Nicușor Dan, înainte de consultările de luni: „Nu ne cereți să salvăm PSD”
Politică 11 iul.
Mesajul unui lider PNL către președintele Nicușor Dan, înainte de consultările de luni: „Nu ne cereți să salvăm PSD”
Culisele războiului fratricid din PNL. Liniile roșii care au fost depășite: „Sunt decizii politice unde nimeni nu are voie să interfereze”
Analiză Exclusiv
Politică 10 iul.
Culisele războiului fratricid din PNL. Liniile roșii care au fost depășite: „Sunt decizii politice unde nimeni nu are voie să interfereze”
Parteneri
Românii pun sub semnul întrebării fiecare cheltuială. Ce riscă economia dacă acest fenomen continuă
Adevarul.ro
Românii pun sub semnul întrebării fiecare cheltuială. Ce riscă economia dacă acest fenomen continuă
Leo Messi, certat de unul dintre cei mai mari fotbaliști ai României: „Aleargă mai puțin decât Dobrin, dar arbitrii îl ajută”
Fanatik.ro
Leo Messi, certat de unul dintre cei mai mari fotbaliști ai României: „Aleargă mai puțin decât Dobrin, dar arbitrii îl ajută”
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Financiarul.ro
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Parteneri
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Elle.ro
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda
Viva.ro
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda

Monden

Imagini cu Bianca Drăgușanu după o nouă intervenție estetică. Are capul bandajat: „Am făcut-o și pe asta!”
Stiri Mondene 12 iul.
Imagini cu Bianca Drăgușanu după o nouă intervenție estetică. Are capul bandajat: „Am făcut-o și pe asta!”
Unde s-a angajat fiul Geaninei Ilieș. Patrick vrea să fie independent financiar și să-și cumpere singur prima mașină
Stiri Mondene 12 iul.
Unde s-a angajat fiul Geaninei Ilieș. Patrick vrea să fie independent financiar și să-și cumpere singur prima mașină
Parteneri
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
TVMania.ro
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
Falşii avocaţi fac tot mai multe victime pe internet. Cum a fost înşelat Mihai cu 3.000 de lei
ObservatorNews.ro
Falşii avocaţi fac tot mai multe victime pe internet. Cum a fost înşelat Mihai cu 3.000 de lei
Breaking grav, știre în curs de desfășurare // Șoc în România! Cine e, de fapt, bărbatul care a murit fulgerător în parcarea #BeachPlease // Ce moarte cumplită... Cel puțin înfiorător ce-a putut păți..
Libertateapentrufemei.ro
Breaking grav, știre în curs de desfășurare // Șoc în România! Cine e, de fapt, bărbatul care a murit fulgerător în parcarea #BeachPlease // Ce moarte cumplită... Cel puțin înfiorător ce-a putut păți..
Parteneri
Interviu spectaculos cu Pan Zhanle și David Popovici, umăr la umăr, care anunță un obiectiv comun spectaculos la 100 m liber: „Amândoi vom face acest lucru în viitor”
GSP.ro
Interviu spectaculos cu Pan Zhanle și David Popovici, umăr la umăr, care anunță un obiectiv comun spectaculos la 100 m liber: „Amândoi vom face acest lucru în viitor”
Rugbystul care a snopit în bătaie doi bărbați și-a aflat sentința la tribunal
GSP.ro
Rugbystul care a snopit în bătaie doi bărbați și-a aflat sentința la tribunal
Parteneri
Șoc în lumea politică americană! ALIATUL lui Trump a murit „în urma unei boli scurte și subite”
Mediafax.ro
Șoc în lumea politică americană! ALIATUL lui Trump a murit „în urma unei boli scurte și subite”
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Ea este alpinista care și-a pierdut viața în tragedia din Bucegi. Antonia, medic stomatolog din București, a murit după o cădere de aproximativ 10 metri
Wowbiz.ro
Ea este alpinista care și-a pierdut viața în tragedia din Bucegi. Antonia, medic stomatolog din București, a murit după o cădere de aproximativ 10 metri
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
„Nu vreau să-i mai pronunț numele”. Cristina Pucean, mesaj cu subînțeles pentru Bogdan de la Ploiești: „Să-i dea Dumnezeu după suflet”
Wowbiz.ro
„Nu vreau să-i mai pronunț numele”. Cristina Pucean, mesaj cu subînțeles pentru Bogdan de la Ploiești: „Să-i dea Dumnezeu după suflet”
Cine erau artiștii aflați în avionul prăbușit în Bahamas? Pilotul și restul pasageilor au murit
Redactia.ro
Cine erau artiștii aflați în avionul prăbușit în Bahamas? Pilotul și restul pasageilor au murit
O femeie din Buzău și-a pierdut viața după ce s-a sufocat cu o bucată de covrig. Tragedia a avut loc sub privirile soțului
KanalD.ro
O femeie din Buzău și-a pierdut viața după ce s-a sufocat cu o bucată de covrig. Tragedia a avut loc sub privirile soțului

Politic

Calculele lui Ilie Bolojan: câte poduri și pasaje rutiere s-ar putea construi în România, dacă statul nu ar mai risipi banii. „Cheltuielile sunt la jumătate faţă de 2024”
Politică 12 iul.
Calculele lui Ilie Bolojan: câte poduri și pasaje rutiere s-ar putea construi în România, dacă statul nu ar mai risipi banii. „Cheltuielile sunt la jumătate faţă de 2024”
Nicușor Dan îi cheamă luni la consultări pe liderii fostei coaliții de guvernare, la Cotroceni: „Nu fac un exercițiu de imagine”
Politică 12 iul.
Nicușor Dan îi cheamă luni la consultări pe liderii fostei coaliții de guvernare, la Cotroceni: „Nu fac un exercițiu de imagine”
Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
Isabel Haugseng, printre cele mai influente personalități din online. Iubita lui Erling Haaland a bifat un mare succes în Cupa Mondială
Fanatik.ro
Isabel Haugseng, printre cele mai influente personalități din online. Iubita lui Erling Haaland a bifat un mare succes în Cupa Mondială
Misterul istoric din spatele poveștii „Moana”: De ce au pornit polinezienii spre est după 1.700 de ani de izolare
Spotmedia.ro
Misterul istoric din spatele poveștii „Moana”: De ce au pornit polinezienii spre est după 1.700 de ani de izolare