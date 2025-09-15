O zi obișnuită din viața lui Usain Bolt

Conform The Telegraph, Bolt a descris o zi obișnuită din viața sa: „Păi, de obicei, mă trezesc doar la timp pentru a-i vedea pe copii plecând la școală, și apoi depinde de ce am de făcut.

Dacă nu am nimic de făcut, doar mă relaxez. Uneori fac exerciții dacă sunt într-o dispoziție bună. Doar mă uit la seriale și mă relaxez până când copiii vin acasă.

Petrec ceva timp cu ei, stau de vorbă, până când încep să mă enerveze. Apoi plec. După aceea, doar stau acasă și mă uit la filme sau mă ocup cu Lego acum. Deci fac Lego.”

Bolt și partenera sa, Kasi Bennett, au trei copii – Olympia Lightning, în vârstă de cinci ani, și gemenii Thunder și Saint Leo, în vârstă de patru ani. Fostul sprinter a mărturisit că nu-i lipsește sportul de performanță, răspunzând cu un categoric «nu» când a fost întrebat dacă mai aleargă.

Cu toate acestea, Bolt a recunoscut că ar trebui să înceapă să facă jogging din nou: „Nu sunt un fan, dar cred că acum că am stat o vreme, trebuie să încep să alerg din nou pentru că atunci când urc scările rămân fără suflare”, a spus el râzând. „Fac mai ales antrenamente la sală. Cred că atunci când voi începe să mă antrenez din nou complet, probabil va trebui să fac câteva ture pentru a-mi regla respirația.”

Fanii l-au ovaționat la Tokyo: ce recorduri are sportivul în palmares

Prezența lui Bolt la Tokyo a stârnit ovații din partea fanilor japonezi, demonstrând popularitatea sa continuă. Recordurile sale mondiale la 100m (9,58 secunde) și 200m (19,19 secunde) rămân neegalate după 16 ani.
  • Jocurile Olimpice din 2008: Aur, 9,69 sec
  • Campionatele Mondiale din 2009: Aur, 9,58 sec
  • Campionatele Mondiale din 2011: Descalificat
  • Jocurile Olimpice din 2012: Aur, 9,63 sec
  • Campionatele Mondiale din 2013: Aur, 9,77 sec
  • Campionatele Mondiale din 2015: Aur, 9,79 sec
  • Jocurile Olimpice din 2016: Aur: 9,81 sec
  • Campionatele Mondiale din 2017: Bronz, 9,95 sec

Întrebat despre motivul pentru care timpii erau mai buni în perioada sa, Bolt a răspuns direct: „Vrei răspunsul real? Suntem pur și simplu mai talentați. Asta e tot ce spun. Tinerele femei vin din urmă. Ele aleargă mai repede. Trebuie să fie talentul. O avem pe Shelly-Ann, care are pantofii noi, și a alergat mai repede. Noi, bărbații, am fost pur și simplu mult mai talentați în acea perioadă. Se vede cu ochiul liber.”

Bolt, despre noua generație de sprinteri

Fostul campion a părut încântat să-l vadă pe Oblique Seville, antrenat de mentorul său Glen Mills, conducând un dublu jamaican în finala de 100m masculin la Tokyo. Cu toate acestea, Bolt se abține să ofere sfaturi noii generații de sprinteri.

„Încerc să nu mă impun – stau în spate și privesc – totul depinde de dacă vor ca eu să ajut sau să dau sfaturi», a explicat el. «Tind să aștept fie până când antrenorul mă întreabă, fie dacă el [Seville] mă întreabă.”

Sfaturi pentru atleți și importanța autenticității

Bolt a subliniat importanța autenticității în atragerea atenției publicului. El a criticat încercările forțate ale unor atleți de a fi amuzanți sau de a atrage atenția.

„Cred că mulți oameni, încearcă să fie amuzanți, dar iese pe dos – știi ce vreau să spun?” a spus el. „Dacă încerci din răsputeri, nu iese. Eu doar mă distram. Era pur și simplu distractiv. Știam că publicului îi plăcea. Așa că mă gândeam la ce urma să fac dacă merg undeva.”

El a dat drept exemplu ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Londra din 2012: „Știam că Regina [era prezentă] așa că am făcut cu mâna ca ea”, a spus el.

Bolt a dezvăluit o amintire specială de la Jocurile Olimpice din 2012, când a încercat să păstreze batonul de ștafetă după ce a adus pentru Jamaica medalia de aur și un nou record mondial.

„Nu voiau să-l păstrez – a fost nebunie… ciudat”, a spus el. „La final, am spus: Am nevoie de baton, pentru că aceasta este singura dată când vreau să păstrez ceva de la un campionat’. De obicei, îl dau altcuiva. Am spus – dacă bat recordul, lăsați-mă să-l păstrez pentru mine”. Și ea [oficialul] a spus, „O să folosim batonul din nou”. Eu am zis, „Zău așa?!- Era sfârșitul campionatului. A fost huiduită puțin, și apoi mi l-au dat înapoi.”

Gestionarea nervilor și succesul timpuriu

Deși părea mereu relaxat înaintea marilor finale, Bolt a recunoscut că acum se stresează când privește competițiile. El a explicat că victoria sa la Campionatul Mondial de Juniori din 2002, la vârsta de 15 ani, în fața publicului jamaican, a fost transformatoare și l-a făcut să se simtă confortabil pe cele mai mari arene ale sportului.

„Îmi spuneam mereu, dacă sunt pregătit, dacă sunt gata, dacă mă antrenez din greu, nu am de ce să-mi fac griji’. Antrenorul meu spune mereu că există memorie musculară… se întâmplă pur și simplu.”

Bolt vrea să meargă alături de copiii săi la Beijing

Bolt a dezvăluit că intenționează să se întoarcă la Beijing cu copiii săi pentru Campionatele Mondiale din 2027, care vor avea loc pe stadionul Bird’s Nest, locul unde a devenit cel mai faimos sportiv din lume în 2008.

„Este momentul care mi-a schimbat cu adevărat viața, așa că Beijingul va avea întotdeauna un loc special în inima mea”, a spus el. „Sunt entuziasmat pentru că pot să-mi aduc și copiii, și acum le pot spune, Aici s-a întâmplat’. Le arăt copiilor mei videoclipuri. Vor avea șase și șapte ani, deci vor înțelege oarecum momentul, și le pot explica ce a făcut tatăl lor de-a lungul anilor.”

