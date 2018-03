Usain Bolt s-a antrenat cu Borussia Dortmund. ”Vreau să joc într-un campionat mare!”, a declarat fostul atlet jamaican Usain Bolt, starul sprintului, al cărui vis, la 31 ani, este să urmeze o carieră de fotbalist de înalt nivel, el antrenându-se joi şi vineri cu Borussia Dortmund pentru a se testa în contact cu jucătorii profesionişti din Bundesliga.

Şansele lui Bolt să-şi atingă scopul sunt totuşi slabe, însă el a reuşit deja o performanţă: să atragă vineri dimineaţă peste 1.000 de spectatori şi peste 150 de ziarişti la un simplu antrenament, în timp ce toţi internaţionalii convocaţi la selecţionatele lor au fost absenţi.

”Nu vreau să joc într-o divizie inferioară”, a răspuns el unei întrebări referitoarea la posibilitatea de a evolua într-o echipă de rezerve: ”Scopul meu este să joc într-unul din cele mai bune campionate din lume. De asta mă aflu aici”.

Cel mai rapid om din toate timpurile (9.58 pe 100 m, 19.19 pe 200 m), care îl cunoaşte bine pe Jose Mourinho, visează ca într-o zi să joace pentru Manchester United.

Sub un cer cenuşiu şi pe o vreme friguroasă şi umedă, el a participat vineri la o şedinţă de o oră, care s-a încheiat cu un mini-meci pe o jumătate de teren. Aflat în aceeaşi echipă cu Mario Goetze, marcatorul din ultima finală a Cupei Mondiale, jamaicanul a marcat cu capul la prima atingere a balonului. Apoi a încercat să-şi găsească lotul în atac şi fiecare atingere a balonului a declanşat entuziasmul publicului.

Este dificil ca după acest mic joc să se vadă ce potenţial fotbalistic ascunde multiplul campion olimpic şi mondial în atletism. Aşa cum a spus şi antrenorul Borussiei, Peter Stoeger: ”Esenţial este că se vede că iubeşte acest sport şi că înţelege jocul. Dacă vrea să se impună la nivel înalt, mai are multe de făcut”.

He just needs good service ⚡️ @usainbolt #BVBolt pic.twitter.com/qe5K7xykNv

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) March 23, 2018