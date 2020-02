De Ciprian Iana,

Astfel, Vasile Cîtea se va bate singur pentru un nou mandat de președinte al Federației Române de Box.

„Nu am emoţii, doar candidez singur, însă trebuie să am o echipă lângă mine care să mă ajute. Eu am făcut nişte propuneri şi sper ca aceşti oameni să fie aleşi şi să am un Birou Federal mult mai eficient, care să se implice cu adevărat. Vreau să avem linişte şi să facem performanţă reală”, a spus Vasile Cîtea pentru Agerpres.

Actualul șef al FR de Box este mulțumit de realizările din primul mandat, în care, la loc de cinste au fost trecută achitarea datoriei ”istorie” a federației pe care o păstorește.

”Practic am luat federaţia într-o stare de insolvenţă, de lichidare, cu datorii enorme, cu multe procese pe rol, şi am adus-o azi, să spun aşa, să fie boboc. Când am venit eu preşedinte erau datorii de peste 10 miliarde de lei vechi, plus că erau foarte mulţi bani care se imputau federaţiei în urma Galei Bute”, a precizat Vasile Cîtea

Acesta a continuat: ”Dar uite că în decurs de vreo doi am ajuns, cu ajutorul unor oameni de bună credinţă, să ne facem dreptate şi să plătim ce datorii aveam. În plus, marele câştig este faptul că Federaţia Română de Box a devenit eligibilă pentru finanţare de la MTS. Din iunie 2018 federaţia primeşte finanţare în continuu, iar ăsta e lucrul cel mai important”.

Pentru cele două posturi de vicepreşedinte candidează trei persoane: Bogdan Marinescu, Florin-Ioan Mulcuţan-Chiş şi Silviu Vasile Mureşan.

Pentru cele 10 locuri de membru în Biroul Federal au fost declaraţi eligibili 13 candidaţi: Doru Gheorghiu, Adrian Lăcătuş, Silviu Macovei, Toma Matei, Ştefan Mosoiu, Florin-Ioan Mulcuţan-Chiş, Silviu Vasile Mureşan, Alec Năstac, Gabriel Petrea, Viorel Plosca, Samir Simion, Florin Stan și Titi Tudor.

La funcţia de preşedinte al Comisiei de Apel a FRB candidează o singură persoană, Dorel Constantin Ene.

Alegerile pentru funcția de președinte al Federației Române de Box vor avea loc în cadrul Adunării Generale programate în 6 februarie, de la ora 11:00, la Sala Prefecturii din Iaşi.

Vasile Cîtea a fost ales preşedinte al Federaţiei Române de Box la 14 ianuarie 2016, cu 88 de voturi, faţă de 38 ale contracandidatului său de atunci, Mihai Lauruc.

FOTO: Federația Română de Box – Facebook

