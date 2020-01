De Andrei Crăițoiu,

Vezi AICI toată emisiunea.

Naţionala de handbal feminin a României a ocupat locul 12 la CM din 2019, la Tokyo, dar a obţinut participarea la turneele preolimpice, datorită locului 4 ocupat la CE din 2018.

Turneul preolimpic 3, la care va juca şi România, este programat între 20-22 martie, în Muntenegru. Adversare: Norvegia, Muntenegru şi Kazahstan.

„Nu numai Ryde trebuia să plece. Ci toată conducerea handbalului. Inclusiv președintele federației! A greșit la băieți că a adus doi antrenori care n-au făcut nimic și-au fost plătiți cu sume exorbitante. La fete nu mai vorbesc! În mandatul ăsta nu s-a obținut nimic. La tineret și juniori luăm bătăi de la niște echipe de care n-am auzit. Suntem dezastru total! Manageriatul e foarte prost. Gheorghe Tadici a propus, fiind în Consiliul de Administrație, să demisioneze toți în bloc! Să se facă alegeri. Dar am rămas cu propunerea. Așa e la români. Și văd că nu s-a făcut nicio analiză serioasă”, își spune oful marele handbalist, acum team-manager la echipa de băieți a Stelei.

Recomandări Tolo: Ce se întâmpla dacă Bănicioiu făcea lucrări stomatologice în același timp în care el, ca ministru, schimba legea pentru ca spitalul unde lucra să ia mai mulți bani de la stat?!

Acesta îi vede vinovați și pe cei din clasa politică: „De vină suntem toți! Inclusiv clasa politică. Țin minte că acum mulți ani a spus cineva că sportul nu intră în primele zece priorități ale Guvernului. Sportul a fost mereu privit „lasă-l că merge și așa”. Nu s-au făcut investiții în sport, în infrastructură, în școlile și liceele sportive. Ne-am dus rău de tot la vale! Nu se mai face sport deloc în școală. Nu doar handbal… Noi am stat pe loc și toată lumea a evoluat. Franța și Spania au învățat de la noi. În România încă sunt antrenori talentați, dibaci, care pot face performanță, dar am preferat să aducem marfă de afară”.

Când era Tadici la echipa națională, știu de la el, avea 500 de euro salariu. Ryde avea 15.000-20.000 pe lună! Xavier Pascual avea 10.000. Și el venea tot o dată la trei, patru luni p-aici… Și câștiga lună de lună salariu. N-a fost corect față de antrenorii români. A fost un dispreț față de ei!

Vasile Stângă:

A adus Bingo în România

Fostul mare handbalist povestește cum s-a întâmplat. „Eram în Valencia, mă retrăsesem. Când a auzit președintele de la club că nu vreau să rămân acolo, mi-a zis „Hai să te duc undeva”. Și m-a dus într-un Bingo. „Uite, am putea deschide unul în România!”. Când am văzut despre ce e vorba… Să vinzi cartoane, să joci și să iei bani. Domne, românul e jucător și merge! Așa am adus Bingo în România”, declară marele Stângă.

Acesta continuă: „Am făcut inclusiv televizat la Antena 1. A durat vreo doi ani pentru că nu ne-a mai lăsat Loteria Națională. Era o concurență mare! A fost o perioadă de boom. A venit lumea în față la Bingo, cozi imense, un fel de grevă. Guvernanții s-au speriat și ne-au interzis. Am ajuns inclusiv la CNN pentru că Loteria ne sabota. Eu eram doar asociat aici și aveam zece la sută din acțiunile firmei. Cam vreo 500.000 de euro am luat eu”.

GSP.RO Acordul secret pe care Kobe Bryant îl avea cu soția sa în cazul unui accident de elicopter