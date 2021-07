Viața unui fotbalist de națională în Franța: „Și ei au realizat că noi, românii, suntem muncitori. Dar eu trebuie să muncesc mai mult decât ei”

În sezonul anterior, Alex Dobre, unul dintre cei mai promițători tineri fotbaliști ai României, a strâns 22 de meciuri în Ligue 1 și s-a duelat cu superstaruri ca Mbappe, Neymar, Marquinhos și Mandanda. A sosit din Anglia, pentru un milion de euro, pe care Dijon i-a plătit lui Bournemouth.

E pregătit să participe cu naționala României la JO de la Tokyo, de unde „tricolorii” speră să revină cu o medalie

„Ziua de 12 august 2020 va rămâne în istorie”, a fost mesajul postat de francezi în momentul transferului lui Alexandru Dobre, la postare fiind atașată o fotografie cu harta României. Francezii au dorit să sublinieze că Dobre este primul român care va evolua pentru clubul lor.

„Mă adaptez ușor, doar probleme cu limba am avut”

De 14 iulie, Ziua Franței, fotbalistul român care se pregătește de Jocurile Olimpice de la Tokyo a povestit pentru Libertatea cum își duce existența în istorica provincie a Burgundiei, într-o zonă recunoscută pentru muștarul său celebru și vinurile recunoscute pe plan internațional.

„Am învățat printre străini că trebuie să muncești și să oferi mai mult decât restul, deoarece doar prin muncă poți să-ți câștigi un loc al tău. Francezii apreciază oamenii care sunt focusați pe muncă și mai sunt și talentați. Am venit din Anglia în Franța, m-am obișnuit să trăiesc printre străini, mi-a influențat dezvoltarea ca om și ca sportiv. Stilul de viață din Anglia nu este cu mult diferit față de cel din Franța. Sunt o persoană care se adaptează repede și nu mi-a fost greu, singurul lucru dificil a fost limba”, a mărturisit Alex.

Am avut ceva dificultăți la început, dar fac progrese. A contat foarte mult pentru mine că am reușit să învăț, ca să mă pot descurca în viața de zi cu zi. Nu există vreun lucru în Franța care să mă deranjeze atât de tare, dar un minus este faptul că nu prea sunt vorbitori de limba engleză, de aceea mi-a fost greu la început să comunic cu ei Alex Dobre, fotbalist:

„Francezii mă văd ca un om cu vibe pozitiv”

Bucureșteanul a povestit ce a sesizat în stilul de viață al francezilor.

„Îmi place că am întâlnit un popor unit și oamenii de acolo se respectă foarte mult între ei”, a declarat Dobre, care trăiește într-o urbe al cărei Centru Vechi este din 2015 în patrimoniul internațional UNESCO.

„Francezii mă văd, cel puțin acesta este feedback-ul lor, ca o persoană sociabilă, deschisă și mereu cu un vibe pozitiv. Pe noi, românii, să știi că ne văd ca niște oameni simpli și muncitori. Am înțeles că și-au mai schimbat ideile în ultimii ani, realizând că noi, românii, suntem oameni de omenie. Eu, de exemplu, nu mi-aș fi dorit să mă fi născut în Franța. Apreciez foarte mult această țară frumoasă, dar sunt mândru că sunt român”, a punctat tânărul fotbalist.

Viitoarea soție e îndrăgostită de Paris

În Franța nu este singur, ci alături de logodnica sa, viitoarea soție, Erika Christiana, pe care a cerut-o în căsătorie în urmă cu câteva săptămâni.

Momentul în care a cerut-o în căsătorie pe viitoarea sa soție, pe 20 iunie

„Parisul este orașul ei preferat. Locuiește cu mine la Dijon și am încercat să vizităm cât mai multe locurile frumoase, doar că nu prea mi-a permis programul meu. Ne-am dori să vizităm toată Coasta de Azur, am avut ocazia să ajung în zona aceea cu ocazia meciurilor și am prins câteva imagini din fugă. Sper să ajungem câteva săptămâni acolo, într-o vacanță. În schimb, am vizitat o parte din Paris și este de-a dreptul fabulos”, a spus Alex.

S-ar stabili acolo

Trei cuvinte ce-i vin în minte când se gândește la Franța? „Tour Eiffel, croissant și Disneyland”, s-a amuzat fotbalistul. S-a deprins și cu mâncarea de acolo: „Sunt multe feluri delicioase, în special îmi plac tarta quiche și gratin dauphionis”.

Cu viitoarea soție, Erika Christiana, la Disneyland

La 22 de ani, Dobre se gândește la viitorul său, ia în calcul chiar să se stabilească în Franța: „Depinde de mai multe lucruri, dar nu aș spune nu. Este o țară frumoasă, îmi plac oamenii, mi-aș vedea viitorul aici, pe termen lung”.

