Etapa a doua din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving s-a desfășurat la Dublin, în Irlanda, cei mai buni săritori de high diving din lume evoluând în fața a peste 85.000 de spectatori în portul Dún Laoghaire.

Constantin Popovici a avut o evoluție spectaculoasă în cele trei manșe preliminare și a intrat în marea finală cu un total de 321 de puncte, cu 29,5 puncte mai puțin decât Gary Hunt, campionul en-titre și liderul clasamentului general. Cei doi sportivi au fost singurii care au adunat mai mult de 300 de puncte după primele 3 sărituri.

În finală, Constantin Popovici a avut o săritură senzațională, cu grad de dificultate 4,7 DD, pe care a executat-o perfect și care i-a adus prima notă de 10.

Pentru Popovici aceasta a fost cea de-a cincea prezență într-o etapă din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving și, după locul doi obținut în Filipine, la Dublin a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului cu un total de 454,5 puncte. Constantin Popovici este cel de-al 14-lea sportiv din istorie care câștigă o etapă în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving.

Garry Hunt, care domină competiția cu 35 de victorii până în prezent, a fost nevoit să se mulțumească doar cu poziția a doua, la 1,85 de puncte în spatele românului, aceasta fiind una dintre cele mai mici diferențe înregistrate la o etapă din Seria Mondială.

Pe ultima treaptă a podiumului a urcat americanul David Colturi care a adunat în total 374,50 de puncte.

”Este incredibil. Nu mă așteptam la asta. M-am antrenat mult în ultimele luni, iar în ultimele două săptămâni m-am pregătit în condiții similare, în Anglia. Am venit pregătit, dar nu mă așteptam să câștig. Gary Hunt este un adversar puternic și tocmai de aceea este o victorie foarte importantă pentru mine. Am sărit în fața unui public fabulos și le mulțumesc tuturor celor care au venit să ne susțină. Energia publicului m-a ajutat mult și sunt extrem de fericit că am reușit să câștig”, a spus Constantin Popovici.

La feminin, australianca Rhiannan Iffland și-a continuat șirul de victorii cu patru sărituri excelente și un total de 341,5 puncte. Canadianca Lysanne Richard a reușit și ea să treacă de 300 de puncte și s-a clasat pe poziția a doua, podiumul fiind completat de mexicanca Adriana Jimenez, locul 2 la general în 2018, cu un total de 280,6 puncte.

Ținând cont de condițiile meteo foarte dificile, temperatură ambientală de sub 15 grade Celsius și temperatura apei de sub 12 grade Celsius, sportivii au avut dreptul, conform regulamentului, să-și aleagă gradul de dificultate și săritura cu care se simt cel mai confortabil pentru a evita o accidentare. În urma acestei decizii a organizatorilor, punctele nu vor conta și în lupta pentru Trofeul King Kahekili în clasamentul general din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving.

Etapa a treia din Seria Mondială este programată pe 2 iunie, la Polignano a Mare, în Italia.

Rezultate – etapa a doua – Dublin, Irlanda (masculin)

1- Constantin Popovici ROU – 454,95 puncte

2- Gary Hunt GBR – 453,10 p

3- David Colturi USA – 374,50 p

4- Alessandro De Rose (W) ITA – 373,00 p

5- Blake Aldridge GBR – 365,10 p

6- Michal Navratil CZE – 328,75 p

7- Kris Kolanus POL – 324,90 p

8- Oleksiy Prygorov UKR – 320,00 p

9- Sergio Guzman (W) MEX – 306,80 p

10- Jonathan Paredes MEX – 274,15 p

11- Steven LoBue USA – 258,10 p

12- Owen Weymouth (W) GBR – 254,75 p

13- Orlando Duque (W) COL – 243,00 p

14- Andy Jones USA – 228,15 p

Clasament general (după 2 din 7 etape)

1. Gary Hunt GBR – 200 puncte

2. Constantin Popovici ROU – 160 p

3. Jonathan Paredes MEX – 130 p

4. Kris Kolanus POL – 110 p

5. Steven LoBue USA – 90 p

6. David Colturi USA – 70 p

7. Andy Jones USA – 60 p

8. Blake Aldridge GBR – 50 p

9. Michal Navratil CZE – 40 p

10. Orlando Duque (W) COL – 30 p

11. Oleksiy Prygorov UKR – 20 p

12. Nikita Fedotov (W) RUS – 10 p

13. Sergio Guzman (W) MEX – 9 p

14. Alessandro De Rose (W) ITA – 8 p

Calendar Seria Mondială Red Bull Cliff Diving 2019

2 iunie – Polignano a Mare, Italia

22 iunie – São Miguel, Insulele Azore, Portugalia

14 iulie – Beirut, Liban

24 august – Mostar, Bosnia și Herțegovina

14 septembrie – Bilbao, Spania