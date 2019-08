Perry a terminat în picioare confruntarea, dar a părăsit cușca cu nasul rupt.

Cu toate astea, americanul a fost declarat învingător de unul dintre cei trei arbitri judecători. Vicente Luque a ajuns la victoria cu numărul 17 în MMA.

