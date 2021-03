Oaspeții au a trimis o centrare, balonul a fost deviat spre poarta celor de la Boca, depășindu-l pe portarul Esteban Andrada, însă mingea a urmat o traiectorie incredibilă, îndepărtându-se de plasă în momentul în care a căzut în apropierea liniei buturilor.

Diego Maradonas “spirit” definitely denied River Plate from beating Boca Juniors in the Superclásico ? pic.twitter.com/PYnLERKq3v — Roberto Rojas (@RobertoRojas97) March 14, 2021

Only explanation is that Maradonas spirit spun that ball outwards ??‍♂️ pic.twitter.com/Pu6J9dAcgM — Nico Cantor (@Nicocantor1) March 14, 2021

Cum meciul a avut loc pe „La Bombonera”, casa Bocăi Juniors, mulți suporteri au scris pe rețelele de socializare că „spiritul regretatului Diego Maradona a împiedicat mingea să intre în poartă”.

Maradona a jucat doi ani cu Boca Juniors înainte de a pleca la FC Barcelona. După ce a trecut pe la Napoli și Sevilla, Maradona s-a întors la Boca Juniors încă două sezoane și și-a încheiat cariera de fotbalist.

Fanii argentinieni au manifestat, miercuri, 10 martie, pe străzile din capitala Buenos Aires, pentru a cere dreptate în cazul morţii marelui fotbalist Diego Armando Maradona (30 octombrie 1960 – 25 noiembrie 2020).

Ancheta pentru omucidere involuntară în cazul decesului lui Maradona a fost extinsă, la începutul lunii trecute împotriva altor trei persoane, psihologul Carlos Diaz și doi infirmieri, după ce, în primă fază, neurochirurgul Leopoldo Luque și psihiatrul Agustina Cosachov au fost vizați de procurori.

