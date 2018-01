Voleibalista Francesca Alupei, fiica unei duble campioane olimpice la canotaj, măsoare 1,91 metri, la vârsta de 14 ani.



La doar 14 ani, Francesca Alupei este componentă de bază a naționalei sub 17 ani (nr.7 în poza de grup) și are deja câteva meciuri la senioare în tricoul lui CSM București.

Centrul naționalei de cadete are 1,91 metri (cea mai înaltă din echipă) și este considerată unul din copiii-minune ai voleiului european. Anul trecut, a fost votată cea mai valoroasă jucătoare la blocaj la CE sub 16 ani.

Francesca este fata dublei campioanei olimpice la canotaj Angela Alupei (2 vâsle categorie ușoară la JO 2000 și JO 2004 alături de Constanța Burcică) și a lui Dorin Alupei (fost dublu campion mondial la canotaj).

Componenta celei mai promițătoare generații a voleiului feminin românesc din ultimele două decenii, Francesca a fost joi decisivă pentru România în victoria categorică contra Elveției (3-0 la Ploiești) în preliminariile Campionatului European.

Sub privirile parinților, care au îmbrățișat-o cu ochii în lacrimi la final, Alupei a fost nr.1 la fileu în statistici, reușind 4 blocaje decisive. „Întodeauna am emoții la meciurile pe care le joacă. Nu sunt specialistă, dar mie mi s-a părut că a jucat excepțional. Are calități fizice de la ambi părinți, iar cu încredere în ea, răbdare și multă muncă, poate ajunge departe. Francesca a încercat mai multe sporturi încă de mică, dar am preferat să nu facă canotaj deoarece e un sport foarte greu. Voleiul a fost alegerea ei finală și mă bucur pentru ea. Toți cei împlicați în fenomen sperăm să obțină o medalie la Europene”, a spus emoționată dubla campioană olimpică Angela Alupei.

Vrea o medalie cu România la Europene

Tricolorele se vor mai duela în Sala Olimpia cu Suedia și Belgia pentru un bilet la turneul final al CE din primăvară. Acolo, Francesca și colegele speră să aducă prima medalie a voleiului românesc după câteva decenii de secetă.

„Mă simt foarte bine să fiu cea mai înaltă din echipă, e ceva special. Am preferat voleiul în dauna canotajului pentru că mi-a plăcut acest sport de mică. Părinții mă susțin însă mereu la meciuri și e un sentiment plăcut. Îmi doresc o medalie la Campionatul European și, sincer, chiar și eu și celălalte fete simțim că este posibil acest lucru. Îmi doresc totodată să muncesc foarte mult pentru a face pasul spre seniorat cât mai curând”, a dezvăluit Francesca Alupei.

„Ambii centri s-au descurcat foarte bine la blocaj. E un element pe care ne bazăm contra echipelor cu o statură mai mică. Francesca are o statură impozantă, lucru necesar pe postul ei. În plus beneficiază și de o săritură deosebită și, cu multă muncă și răbdare, voleiul românesc se va baza pe ea în anii următori”, a lăudat-o și antrenorul Marius Macarie.

Programul naționalei feminine U17:

Elveția – România 0-3

România – Suedia, 5 ianuarie, 17.30

România – Belgia, 7 ianuarie, 17.30

Prima echipă din cele 8 grupe preliminare și cele mai bune 3 echipe de pe locul secund se califică la turneul final din Bulgaria (13-18 aprilie 2018).

Programul naționalei masculine U18:

România – Belarus 0-3

România – Israel, 6 ianuarie, 20.00

Serbia – România, 7 ianuarie, 20.00

Prima echipă din cele 7 grupe preliminare și cele mai bune 3 echipe de pe locul secund se califică la turneul final din Cehia și Slovacia (aprilie 2018).

* Partidele din Sala Olimpia fi transmise pe canalul oficial de YouTube al FRVolei și pe pagina de Facebook.