„Sunt foarte bucuros că am revenit la a doua mea casă. Să stau aici, la plajă, cu băieții și să-i revăd pe cei cu care am jucat împreună. Sunt foarte bucuros! Am avut cea mai bună viață aici, la fotbal mă refer. Am făcut istorie. Îmi pare rău doar că n-am câștigat niciun titlu la Vaslui. Dar am avut o echipă foarte bună și de asta îmi și place să stau cu băieții, să vorbim de fotbal. E frumos lucrul ăsta”, a declarat Lopes.

Acesta a povestit cum a ajuns în România.

„M-am gândit că muncesc pentru bani și domnul Porumboiu (Adrian Porumboiu, n.red.) a făcut o ofertă foarte bună. Am venit imediat. Mi-a vorbit corect, mi-a zis că orașul e mic și urât. Dar eu am venit în România cu scopul de a juca fotbal, nu pentru oraș. Trebuie înțeles lucrul acesta. N-am venit pentru oraș, să fiu șmecher și să merg la c***e. Am venit să joc și asta trebuie ca lumea să înțeleagă despre mine. Am fost la Vaslui, orașul e micuț, e adevărat, dar n-am venit pentru distracție”, a declarat Wesley pentru Gsp.ro.

Lopes a jucat la FC Vaslui în perioada 2009-2012 și a marcat 61 de goluri. Este cel de-al doilea marcator străin din fotbalul românesc după un alt brazilian, Eric.

foto: Iosif Popescu

