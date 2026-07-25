Ca să vezi necropola de pe Montée du Souvenir, trebuie să faci o urcare destul de grea pentru cei cu o „fire” nepregătită. Pentru iubitorii de rugby este un adevărat loc de pelerinaj.

Loc de pelerinaj

Britanicul Webb Ellis rămâne un om misterios, iar mormântul său a fost descoperit abia în 1958, de către un jurnalist, Roger Driès (1931–2020), notau France 24 și site-ul oficial al primăriei Menton. „L-am găsit întâmplător”, explica reputatul gazetar sportiv. Totul, în timp ce el și colegul britanic Ross McWhirter o apucaseră pe urmele „izvoarelor rugbyului”.

Locul său de veci a fost reamenajat. A fost instalată o nouă balustradă de protecție, peste care sunt puse câteva tricouri de rugby lăsate de vizitatori, iar suprafața mormântului a fost curățată și există o margine verde pentru a lăsa flori.

În aceste zile, zona este închisă, pentru noi lucrări.

Mormântul său de află pe un teren pe care este foarte posibil să-l fi cumpărat singur. Actul de concesiune, scris pe numele „H. d’Italie”, sugerează că a locuit la Hôtel d’Italie, o instituție a vremii.

Bustul de bronz ca indiciu

Totuși, puțină lume știe despre mormântul lui Webb Ellis. Am întrebat 50 de localnici și turiști și niciunul nu știa unde sau cine este…

Până la urmă, l-am găsit! La intrarea inferioară, o statuie de bronz, donată de orașul Rugby, îl reprezintă pe fondator. Ditamai indiciul!

Vă pot spune, sunt cu adevărat fericit aici! Acest loc este uimitor – Patrick Gilli, paznic, despre cimitirul despre care au scris Flaubert și Maupassant, pentru Le Monde

Într-adevăr, locul este magic. De sus, vezi albastrul Mediteranei scăldând Menton, Ventimiglia (Italia) la est și Monaco la vest. „Și eternitatea la umbra chiparoșilor”.

CIMITIRI VIEUW CHATEAU MENTONIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 9

„Reclamă” pentru Menton

S-ar putea ca Webb Ellis să fi venit inițial la Menton din motive pastorale, între timp devenise reverend. Numeroasa comunitate britanică a orașului avea deja propria biserică anglicană, iar religia ar fi putut fi motivul vizitei lui Webb Ellis..

Sau a sosit la Menton pentru clima benefică pentru cei care sufereau de tuberculoză.

La acea vreme, sudul Franței era deja o destinație de iarnă foarte populară. Atras de clima blândă, a stat la Menton în 1859 și a susținut, într-o carte publicată în 1861, chiar că s-a vindecat de boală. Iar un val de pacienți bogați și plini de speranță din toată Europa de Nord au venit pe Riviera Franceză,. Deja faimoasă, a câștigat noi adepți.

  • Situat la granița cu Italia, la poalele Alpilor, Menton era greu accesibil. Construcția căii ferate, finalizată în decembrie 1869, a accelerat popularitatea orașului de coastă.

Cu siguranță, nu a avut nimic împotriva francezilor, în ciuda faptului că tatăl său, ofițer în armata britanică, a fost ucis în războaiele napoleoniene.

Webb Ellis peste tot

Clubul de rugby local se cheamă Menton Webb-Ellis, există, de asemenea, o stradă numită în onoarea lui Webb Ellis.

William Webb Ellis (24 noiembrie 1806 – 24 februarie 1872), cleric anglican englez, este considerat, prin tradiție, inventatorul rugbyului, în timp ce era elev la școala din… Rugby, un orășel din centrul Angliei.

La un meci de fotbal școlar din 1823, conform legendei, supărat că echipa lui nu reușește să marcheze, Webb Ellis a luat mingea în mâini și a alergat cu ea printre adversari și a „marcat”, creând astfel „stilul de joc rugby”, sub privirile uluite ale colegilor săi.

  • La acea vreme, puteai lua mingea în mână, dar trebuie să te miști și să pasezi înapoi. Ignorând acest lucru, tânărul William a continuat înainte.

La școală există o placă ce comemorează această „mișcare originală”, despre care se menționează că a fost efectuată „cu o mare disprețuire pentru regulile fotbalului”.

Între mit și realitate

Deși povestea a devenit înrădăcinată în folclor, nu a fost, practic, susținută de dovezi directe și este considerată de majoritatea istoricilor rugbyului ca fiind un mit.

Mit sau nu, încă de la prima ediție, din 1987, trofeul care se acordă câștigătoarei Cupei Mondiale de rugby îi poartă numele lui Webb Ellis. Iar orașul Rugby și-a dat numele acestui sport popular prin excelență.

Vom afla vreodată întreaga poveste?

Pentru mine, povestea Webb Ellis este adevărată. Dacă a fost primul sau nu este deschis dezbaterii. Există credința că atât romanii, cât și grecii jucau o formă de rugby. Dar fiecare sport are nevoie de un moment anume sau de o scânteie care să-l aprindă, iar el a oferit-o pentru rugby – Jean-Baptiste Martini, fost pilier, președintele administrativ RC Menton Webb Ellis

Ce se știe despre inventatorul rugbyului

William Webb Ellis s-a născut pe 24 noiembrie 1806, în Salford, Lancashire, Anglia. Tatăl său, James Ellis, a avut o carieră militară, iar tânărul William s-a născut probabil în cazărmile orașului.

Prenumele său mijlociu provine de la mama sa, Ann Webb. Părinții lui William au avut un alt fiu, Thomas, care era cu doi ani mai mare decât el.

Nu se știe cum s-au cunoscut cei doi, dar s-au căsătorit în martie 1804 la Catedrala Sf. Petru din Exeter (Devon).

Opt ani mai târziu, James Ellis a fost ucis în acțiune lângă Albuera, Portugalia, în timpul Războiului Civil Spaniol.

Rămasă văduvă la 1 iulie 1812, Ann a avut, fără îndoială, dificultăți în a-și crește singură cei doi fii. În jurul anului 1814, s-a stabilit în orașul Rugby, Warwickshire.

Rămași orfani, cei doi băieți au primit o bursă și au intrat la Școala de Rugby în septembrie 1816.

Așa a intrat orașul Rugby în istorie.

În 1825, William a părăsit Rugby pentru Oxford și a intrat la Brasenose College cu o bursă. Nu se știe dacă a mai jucat rugby, dar a făcut parte din echipa de cricket care a înfruntat Cambridge în 1827.

În 1832, la un an după terminarea studiilor, a intrat în preoție. Hirotonit diacon, a devenit vicar al parohiei din Gravesend (Kent).

În 1844, slujea la Biserica Sf. Clement Danes din capitală când a murit mama sa. Aceasta a fost înmormântată în criptă.

William Webb Ellis s-a stabilit în Essex, în 1855 și a devenit rector al bisericii din Magdalen Laver.

Atras de clima blândă, a ajuns la Menton în 1859. A murit pe 24 ianuarie 1872.


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