Show de ziua lui Daniel Chiriță, fostul apărător al Petrolului. Peste 200 de invitați la petrecere / FOTO&VIDEO

Show de ziua lui Daniel Chiriță, fostul apărător al Petrolului. Peste 200 de invitați la petrecere, sosiți de la turneul de old-boys de la Ploiești pe care cel care a împlinit sâmbătă 44 de ani l-a organizat.

Petrolul (Zmoleanu, Grama, Ștefan Matei, Sandu Pitulice etc.), Rapid (Măldărășanu, Butoiu,), Dinamo (Ionuț Badea, Ionel Dănciulescu, Marius Niculae), Steaua (Ciocoiu, Aliuță), FC Argeș (Vintilă, Priseceanu, Cristescu, Moiceanu, Ancuța etc), naționala artiștilor (Kamara, Andrei Ștefănescu, Ionuț Moroșanu, Tavi Clonda, Cornel Păsat etc), familie și priteni l-au sărbătorit sâmbătă, 24 martie, pe Daniel Chiriță, fostul fundaș al Petrolului, care a împlinit 44 de ani.

De ziua lui, Chiru a făcut show împreună cu cei peste 200 de invitați. La eveniment a luat parte și Alex Chiriță, fiul său, ex-Petrolul și CFR Cluj, azi la Sepsi Sf. Gheorghe.

Câștigător al Cupei României cu Petrolul Ploiești în 1995 și campion cu Rapid (1999; aici a mai cucerit o Cupă și o Supercupă), Daniel Chiriță a mai evoluat la Universitatea Craiova, FC Național, UTA, Zenit St. Petersburg (Rusia), Șahtior (campion, 2003, Metalist Harkov și Stal Alcevsk (Ucraina).

Chiru, care are o școală de fotbal la Ploiești, s-a retras din fotbalul de performanță, dar continuă să joacă în liga a patra, la Petrolul 95 Ploiești.