Porumbei de elită, furați de români din zeci de crescătorii

În toamna anului 2024, columbofilii belgieni abia mai îndrăzneau să părăsească locuințele, după ce o bandă organizată a vizat sistematic porumbeii de concurs.

Banda de hoți căuta pe rețelele de socializare și pe site-urile de licitații pentru a găsi câștigătorii competițiilor internaționale. Sursa foto: pipa.be

În urma a aproximativ 20 de furturi comise în localități precum Aalter, Brakel, Brasschaat, Grobbendonk, Londerzeel și Sint-Truiden, au dispărut din voliere unele dintre cele mai valoroase exemplare.

Hoții acționau țintit și urmăreau exclusiv porumbei de top, căutând pe rețelele sociale și pe internet câștigătorii unor competiții internaționale de prestigiu.

Potrivit pipa.be, printre columbofilii belgieni care au fost prădați se numără:

– Willy Verbruggen din Londerzeel (4 porumbei)

– VOF Tom Van Gaver din Oosterzele (7 porumbei)

– Jozef Loobuyck din Aalter (un porumbel)

– Jos Cools din Grobbendonk (29 de porumbei)

– Luc Odeurs din Sint-Truiden (33 de porumbei)

„Pentru ei a fost un furt, pentru mine – o viață de muncă”

Printre victime se numără Luc Odeurs din Ordingen (Sint-Truiden). Acesta a pierdut porumbelul care, în 2020, a câștigat Marele Premiu de la Barcelona, competiție considerată „Turul Franței” al columbofiliei, parcurgând 1.105 kilometri și clasându-se primul dintre cei 6.178 de porumbei participanți din Belgia. „Pentru autori a fost doar un furt, dar pentru mine a fost distrugerea muncii de o viață”, a declarat Odeurs.

Poliția Judiciară Federală a demarat o anchetă după ce, în noaptea de 5 spre 6 ianuarie anul trecut, 33 de porumbei au fost furați din crescătoria acestuia. „Am recuperat un singur porumbel. Restul au dispărut. Încerc acum să-mi revin, dar o perioadă am fost sub tratament”, a mai spus columbofilul.

Anchetă internațională și porumbei găsiți în Belgia și România

Investigațiile au dus, în luna martie, la identificarea unui cetățean român în vârstă de 46 de ani, stabilit în Vilvoorde, un oraș din regiunea Flandra. Individul, la rândul său columbofil, avea în volieră aproximativ 100 de porumbei care nu îi aparțineau, iar în urma unei percheziții la domiciliul părinților săi din România, anchetatorii au mai găsit 71 de porumbei furați.

În România, poliția a reușit să confiște 71 de porumbei. Sursa foto: pipa.be

Bărbatul se află în prezent sub supraveghere electronică, întrucât are domiciliu stabil în Belgia. El ar fi comis furturile alături de alți șapte conaționali, cu vârste între 25 și 71 de ani, în diferite combinații.

Porumbei recuperați cu ajutorul testelor ADN

Porumbeii recuperați au fost returnați proprietarilor după ce Federația Regală Belgiană a Columbofililor (KBDB) a organizat mai multe zile de recunoaștere.

Întrucât inelele de identificare fuseseră îndepărtate, a fost necesară inclusiv efectuarea unor teste ADN.

„Hoții au venit de mai multe ori să facă recunoașteri, posibil chiar cu o dronă”, spune Tom Van Gaver din Oosterzele. „Au intrat prin grădina vecinilor și au ajuns în voliere. Am recuperat doar doi dintre cei șapte porumbei furați. Restul au fost revânduți, iar autorul refuză să spună cui. Am avut totuși noroc că nu mi i-au luat pe toți.”

Despăgubiri cerute: aproape două milioane de euro

Bandei de hoți români îi sunt atribuite 11 furturi de porumbei. De asemenea, inculpații sunt judecați și pentru furtul a 76 de telefoane mobile dintr-un magazin de electronice din Gent.

Cei cinci columbofili care s-au constituit parte civilă solicită, prin avocatul Joris Vercammen, despăgubiri totale de 1.864.000 de euro. Suma vizează nu doar valoarea porumbeilor furați, ci și pierderile rezultate din puii pe care aceștia i-ar fi putut produce.

La această sumă se adaugă și despăgubiri pentru daunele provocate în timpul spargerilor, ceea ce ridică valoarea totală a cererilor la aproape două milioane de euro.

