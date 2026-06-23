Este vorba despre indicatorul relativ nou P-33, introdus în 2024 de autoritatea rutieră spaniolă, Dirección General de Tráfico (DGT).

Indicatorul P-33: O mașină cu partea din față acoperită de linii

Indicatorul de avertizare este destinat să atragă atenția șoferilor asupra sectoarelor de drum unde vizibilitatea se poate reduce brusc din cauza condițiilor meteorologice, precum ceață, ploaie, ninsoare sau fum.

Deși indicatorul a fost amplasat deja pe numeroase drumuri din Spania, sondajele arată că aproximativ 75% dintre șoferii spanioli nu știu exact ce semnifică.

În cazul șoferilor străini, procentul este probabil mult mai mare. Tocmai de aceea, poate fi util să recunoști acest simbol înainte de a pleca vara aceasta spre Spania.

Indicatorul are forma triunghiulară familiară, cu margine roșie, utilizată în întreaga Europă pentru avertismente. În centru este reprezentată o mașină a cărei parte frontală este parțial acoperită de linii orizontale.

Indicatorul din Spania a fost schimbat tocmai pentru a nu crea confuzii

Aceste linii simbolizează condițiile meteorologice care pot limita vizibilitatea. Potrivit descrierii oficiale a DGT, indicatorul avertizează asupra unui sector de drum unde traficul poate fi afectat de o reducere semnificativă a vizibilității cauzată de ceață, ploaie, ninsoare sau fum.

Introducerea noului indicator a pornit de la o problemă practică. Modelele anterioare puteau fi confundate cu indicatoarele care avertizează asupra căderilor de pietre sau alunecărilor de teren.

Autoritățile spaniole au dorit să creeze un simbol mai clar, dedicat în mod special problemelor de vizibilitate. Totuși, și actualul design a generat confuzii.

Acest lucru se întâmplă și din cauza faptului că indicatorul seamănă într-o anumită măsură cu cele care marchează zonele cu emisii reduse. În multe orașe spaniole există așa-numitele zone LEZ (Low Emission Zones), în care accesul autovehiculelor este permis sau restricționat în funcție de categoria de emisii.

Și pe aceste indicatoare apare adesea reprezentarea unui vehicul, însoțită de linii sau puncte. Diferența este că indicatorul pentru zonele de mediu este rotund și indică o obligație sau o interdicție, în timp ce noul indicator P-33 este triunghiular și avertizează doar asupra unui posibil pericol.

Cum arată în alte țări acest indicator rutier

Alte țări europene folosesc soluții similare, însă cu propriile modele grafice. De exemplu, Franța utilizează de mulți ani un indicator special pentru ceață, iar Portugalia folosește un simbol care amintește de ninsorile abundente.

Cehia are un indicator asemănător celui din Spania, însă mașina reprezentată este orientată în sens opus.

Nu există un standard european unitar, ceea ce îngreunează recunoașterea acestor indicatoare de către turiștii străini.

În țări precum Olanda și Suedia s-a ales să nu fie introdus un indicator separat pentru ceață sau vizibilitate redusă. Acolo sunt utilizate indicatoarele de avertizare existente pentru a atrage atenția șoferilor asupra diferitelor pericole, inclusiv a celor provocate de condițiile meteorologice.

Pentru șoferii care călătoresc în Spania, recomandarea este simplă. Dacă vedeți un indicator triunghiular cu o mașină care pare să dispară parțial în spatele unor linii orizontale, este necesară o atenție sporită.

Reduceți viteza, măriți distanța față de vehiculul din față și fiți pregătiți pentru schimbări bruște ale vizibilității. Aceste indicatoare sunt amplasate în special în zone unde condițiile meteorologice se pot schimba rapid, precum regiunile montane, văile și drumurile de coastă.

În special în regiuni precum Andaluzia, Pirineii, Galicia și nordul Spaniei, ceața și ploile abundente pot apărea pe neașteptate. Noul indicator P-33 are rolul de a-i ajuta pe șoferi să anticipeze din timp astfel de situații.

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