Bărbatul a provocat un val de distrugeri în dimineața zilei de 3 mai, în sectorul 13 din Budapesta, spărgând geamurile a peste 10 mașini și încercând să fure bunuri din interiorul acestora.

Individul, care se afla sub tratament psihiatric, a fost reținut la fața locului de către poliție și actualmente se află internat în Institutul de Observație și Psihiatrie Legală.

Unul dintre proprietarii afectați, Vrona András, a relatat că „ne-am trezit la ușă cu administratorul și un polițist, care ne-au spus să coborâm pentru că cineva a distrus mai multe mașini, inclusiv pe a noastră. Mașina Mini Cooper a partenerului meu, pe care o cumpărasem de doar o săptămână, era parcată la aproximativ 100 metri distanță, dar și pe aceasta a atacat-o. A spart geamul exact acolo unde era scaunul pentru copil””.

Printre mașinile avariate s-a numărat și un Audi de mare valoare, al cărui proprietar estimează pagubele la aproximativ patru milioane de forinți, peste 11.000 de euro.

„A fost probabil a șaptea mașină pe care a atacat-o în acea noapte. Mi-a spart parbrizul și geamul din dreapta față, dar pe celălalt nu a reușit. Din fericire, nu a furat nimic din mașină, dar interiorul era plin de sânge, iar afișajele erau sparte. Varză!”, a adăugat András.

Incidentul a fost raportat autorităților de o femeie care își plimba câinele în zonă și a observat ce se întâmplă.

Polițiștii au intervenit prompt și l-au arestat pe suspect la ora 5.45. Potrivit informațiilor oferite de Biroul de Comunicare al Poliției Capitalei, bărbatul este cercetat pentru furt și distrugere.

„Nu există suspiciuni că ar fi fost sub influența drogurilor”, au precizat reprezentanții poliției. În prezent, el se află sub supraveghere medicală într-un centru specializat.