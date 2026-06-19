Cabluri de câteva sute de mii de euro, încărcate în mașini

Bărbații, cu vârste între 19 și 50 de ani, sunt suspectați de furt calificat în grup. Ei au fost duși miercuri și joi în fața judecătorilor, care au emis mandate de arestare preventivă pentru toți. Anchetatorii spun că gruparea era urmărită de mai multe săptămâni, iar lovitura decisivă a venit după o spargere la un parc solar din Darstadt, în districtul Würzburg.

Potrivit poliției germane, suspecții ar fi intrat noaptea într-un parc solar din Darstadt și ar fi încărcat în mai multe vehicule cabluri de cupru în valoare de peste 100.000 de euro. Oamenii legii au intervenit în timpul operațiunii și au oprit vehiculele în zonele Sommerhausen și Winterhausen. La acțiune a fost folosit și un elicopter al poliției. Doi suspecți au reușit inițial să fugă. O nouă operațiune de căutare, desfășurată joi, nu a dus la prinderea lor.

Gruparea era urmărită de mai multe săptămâni

Anchetatorii germani cred că gruparea nu este implicată doar în furtul de la Darstadt. Suspecții ar fi legați și de furturi din parcurile solare din Hettstadt și Reichenberg, dar și de alte fapte comise în Franconia Inferioară, Franconia Mijlocie și Baden-Württemberg. Estimările actuale arată că prejudiciul total al furturilor de cabluri puse pe seama grupării ajunge la câteva milioane de euro.

Cablurile de cupru sunt o țintă tot mai căutată de hoți, pentru că pot fi vândute rapid, iar parcurile solare, aflate de multe ori în zone izolate, sunt vulnerabile în timpul nopții.

Alt furt de 30.000 de euro, anchetat în Bamberg

În același timp, Poliția Criminală din Bamberg anchetează un alt furt comis în două parcuri solare din Hirschaid, în Bavaria. Potrivit autorităților germane, în noaptea de luni spre marți au fost furate cabluri de cupru în valoare de aproximativ 30.000 de euro, iar pagubele materiale suplimentare sunt estimate la aproximativ 1.000 de euro.

Hoții au escaladat gardurile și au intrat în parcul solar, iar poliția cere ajutorul martorilor care au văzut persoane sau vehicule suspecte în zonă.

Parcurile solare, ținte pentru hoții de cupru

Furturile de cabluri din parcurile solare au devenit o problemă tot mai serioasă în Germania. În multe cazuri, paguba nu se oprește la valoarea cablurilor furate. Operatorii rămân cu instalații scoase temporar din funcțiune, costuri de reparații, întârzieri în producția de energie și cheltuieli suplimentare pentru pază, garduri, camere video și sisteme de alarmă.

În unele cazuri, prejudiciile ajung rapid la sute de mii de euro, iar suma totală ar putea trece de pragul milioanelor de euro. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor faptelor de care ar putea fi responsabilă gruparea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE