Filmul agresiunii din bar

Procesul privind agresiunea extrem de violentă petrecută în vara anului 2023 într-un bar din Porto Viro, provincia Rovigo, Italia, s-a încheiat cu o sentință severă.

Completul Tribunalului din Rovigo, prezidat de judecătoarea Marini, a pronunțat verdictul în cazul Ionelei Angela Stoica, o femeie în vârstă de 40 de ani, de naționalitate română, acuzată de una dintre cele mai grave infracțiuni prevăzute de Codul penal italian: desfigurarea permanentă a feței.

Scena violentă a avut loc la data de 10 august, într-un bar din oraș, într-un moment aparent lipsit de tensiune. Victima, un bărbat din localitatea Adria, identificat cu inițialele P.C., se afla așezată la o masă, consumând o băutură, când a fost atacată de inculpată, scrie Il Gazzettino.

Lovituri repetate cu o sticlă spartă

Femeia a folosit o sticlă spartă, cu care l-a lovit în mod repetat pe bărbat, cu o violență deosebită.

Cioburile ascuțite i-au provocat victimei răni grave la nivelul feței și toracelui, lăsând urme permanente care îi vor afecta întreaga viață. Potrivit experților medico-legali, leziunile au dus la afectarea fizionomiei și la compromiterea unor funcții vitale.

În cursul audierii finale, declarația victimei a fost analizată în detaliu de instanță și a fost considerată solidă, coerentă și pe deplin concordantă cu probele științifice prezentate de experți.

Pe baza acestor elemente, tribunalul a stabilit responsabilitatea deplină a inculpatei și a condamnat-o la o pedeapsă de opt ani și zece zile de închisoare.

Sentința prevede, de asemenea, interdicția exercitării drepturilor publice.

Despăgubiri de peste 100.000 de euro pentru victimă

Pe latura civilă, victima, reprezentată de avocata Sandra Passadore, din Baroul Rovigo, a obținut un prim rezultat financiar. Judecătoarea a dispus acordarea unei despăgubiri provizorii în valoare de 25.000 de euro, sumă ce trebuie achitată imediat.

Prejudiciul moral și estetic suferit de victimă rămâne însă dificil de cuantificat.

Avocata a solicitat despăgubiri finale în valoare de 100.000 de euro, urmând ca instanța civilă să stabilească suma definitivă.

Pentru partea civilă, sentința reprezintă o recunoaștere a gravității violenței suferite și o restituire a demnității victimei, într-un caz de agresiune extremă petrecută într-un spațiu public.

