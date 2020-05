De Alina Manolache,

Florin Hozoc susține că, în urma unei discuții cu directorul Institutului de Hematologie Transfuzională, Violeta Oancea, a descoperit că ar fi 11 contracte încheiate de centrele de transfuzii din țară cu firma Hemarom, și că toate ar avea o clauză în care aceste centre se angajează să ajute vânzările companiei.

Am văzut cu ochii mei contractul semnat acum 10 ani între Hemarom SRL și CRTS Timiș, prin care Hemarom punea la dispoziția CRTS Timiș 3 echipamente de afereză pentru colectarea de trombocite. Scopul menționat explicit în contract este să ‘să stimuleze vânzările de consumabile comercializate de Hemarom’. Florin Hozoc:

Omul de afaceri susține că, în momentul în care directorul Institutului de Hematologie a descoperit clauzele din cele 11 contracte, „a făcut ochii mari și a spus că așa ceva nu este legal.”

Tăcere la Ministerul Sănătății

Hozoc mai spune că a reclamat situația direct ministrului Nelu Tătaru, iar acesta din urmă i-a promis să dispună un control la Timișoara.

Au trecut mai bine de trei săptămâni de la prima sesizare, iar antreprenorul a transmis o nouă solicitare la minister, pe 27 mai, în care le-a reamintit autorităților posibilele nereguli din sistemul de transfuzii românesc.

„Nu în ultimul rând, vă rugăm să ne spuneți în ce măsură s-a soluționat sesizarea noastră privind refuzul Centrului Regional de Transfuzie Sanguină Timișoara. În aceeași zi, ca urmare a sesizării depuse de noi, conducerea Ministerului Sănătății ne-a informat că a dispus Corpului de Control al MS efectuarea unui control la CRTS Timișoara. ”



Explicații incomplete sau tăcere deplină

În urma acuzațiilor lansate de Florin Hozoc, Libertatea a transmis, pe 7 mai, o solicitare Ministerului Sănătății, pentru a afla dacă afirmațiile omului de afaceri sunt reale. După 10 zile, oficialii de la minister au răspuns că vor clarifica situația peste alte 20.

„Având în vedere solicitarea dumneavoastră transmisă Ministerului Sănătății, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, durata necesară pentru identificarea și difuzarea informației solicitate depășește 10 zile, iar răspunsul va fi comunicat în maxim 30 de zile.”

Anterior, șeful Corpului de Control al Ministerului Sănătății, Constantin Dina, promisese că va lămuri problema imediat ce vom trimite o solicitare scrisă la Departamentul de Comunicare. Ulterior, nu a mai răspuns la telefon.

Am transmis un mesaj și ministrului sănătății, însă nici acesta nu a răspuns.

Hemarom nu vrea să comenteze

Nici firma Hemarom nu a dorit să dea un răspuns în urma e-mail-ului pe care l-am trimis tot pe data de 7 mai. Conducerea ne-a transmis, vineri, că nu dorește să comenteze în niciun fel.

Directorul Institutului Național de Hematologie Transfuzională (INHT), Violeta Oancea, a spus, pentru Libertatea, doar că „INHT efectuează demersuri pentru clarificarea situațiilor indicate”.

Centrul de Transfuzii Timișoara invocă „greaua moștenire”

Rodica Lighezan, directoarea Centrului de Transfuzii Timișoara, a aceptat să ne trimită câteva explicații, însă incomplete. Rodica Lighezan nu a negat acuzația, dar s-a spălat pe mâini de orice răspundere.

„Începând cu anul 2017, an în care am preluat postul de director al CRTS Timișoara, nu am încheiat un astfel de contract cu firma Hemarom, prin urmare nu pot să vă ofer informații în această privință, mai ales cu privire la rațiunile care au stat la baza formulării sau acceptării unor clauze contractuale de către predecesorii mei.”

