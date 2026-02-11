Conceptul Next Generation 112, o premieră europeană, le permite persoanelor cu deficiențe de auz să comunice mai ușor cu serviciile de urgență, folosind un interpret pentru transmiterea mesajelor, conform Euronews.

În prezent, apelurile video sunt disponibile în București și Ilfov, însă vor fi extinse la nivel național și pentru toți utilizatorii. Sistemul include și alte opțiuni de contactare, precum apelurile audio și mesajele text.

„Operatorul va alerta în mod direct, printr-un singur click, agențiile care au responsabilitate de intervenție și localizare a incidentului”, a declarat Florin Feticu, șeful 112 din cadrul STS. Acest sistem este adaptat specificului operațional din România, unde există un singur serviciu și un unic sistem informatic dedicat.

Datorită noii metode de localizare, poziția apelantului nu mai depinde de semnalul telefonului mobil, având acum o precizie de ordinul metrilor. STS precizează că timpul mediu de răspuns la 112 este de șase secunde, iar un operator poate procesa un caz în mai puțin de un minut și 20 de secunde. „Serviciul de urgență 112 va avea o nouă interfață grafică. Datele sunt primite automat în sistemul informatic, printre care vedem și localizarea”, a explicat Cătălin Chirca, purtător de cuvânt al STS.

