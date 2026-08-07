Ionela Vasilica Sandu, elevă a Liceului Tehnologic Vasile Deac din Vatra Dornei, va participa la WorldSkills Shanghai 2026, competiție supranumită „Jocurile Olimpice pentru meserii” sau „Olimpiada meseriilor”, potrivit Monitorul de Suceava.

Tânăra va concura la Gastronomie, după ce s-a remarcat la competițiile naționale prin tehnica de gătit, creativitate, prezentarea preparatelor și gust. Performanțele sale i-au adus un loc în lotul național al României, format din 13 elevi și studenți.

Pregătirea Ionelei Sandu este coordonată de profesoarele Petronela Ciubotaru și Cristina Obada.

„Câștigătoare a competiției naționale WorldSkills de Gastronomie Sustenabilă și membră a Lotului Național WorldSkills de Gastronomie Sustenabilă, Ionela a reprezentat deja România la WorldSkills Belgium StarTech Days 2025 și WorldSkills Asia Taipei 2025, iar pregătirea sa a fost completată prin stagii internaționale în Croația, Ungaria și Finlanda”, consemnează horeca.ro.

Competiția din China va reuni peste 1.400 de concurenți din peste 70 de țări și regiuni. Participanții vor concura în 64 de domenii profesionale, de la gastronomie, IT și robotică până la construcții, industrie și industrii creative.

România va participa cu 13 elevi și studenți, care vor concura în 11 secțiuni, printre care Gastronomie, Mecatronică, Sudură, Proiectare CAD, Recepție hotel și Infrastructură Rețele IT.

Pe durata celor patru zile de concurs, participanții vor avea de rezolvat probe practice complexe, inspirate din situații reale de lucru. Aceștia vor trebui să demonstreze precizie, creativitate și capacitatea de a lucra sub presiunea timpului.

Delegația României este formată din 45 de persoane: competitori, experți, membri ai echipei de suport și observatori.

Tinerii români au parcurs sute de ore de pregătire în țară și în cadrul unor stagii internaționale.

Și un elev din Buzău, cu specializarea sudor, reprezintă România la WorldSkills Shanghai.

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