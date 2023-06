Accidentul s-a produs în jurul orei locale 8.20, la ieșirea din stația Sunae. Brusc, scara, plină de călători, a început să ruleze în sens invers. iar cei aflați pe ea au fost pur și simplu aruncați înapoi de pe bandă.

Trei persoane au fost transportate la spital în stare gravă, după ce au suferit răni la spate și la picioare. Alte 11 au suferit răni ușoare și au fost tratate de serviciile de urgență la fața locului.

Poliția cercetează cauza exactă a accidentului. Nu exclude ca și cineva să fi folosit sistemul de operare manual al scării rulante pentru a-i inversa direcția.

Pentru moment, scara care s-a defectat a fost închisă.

