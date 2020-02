Dosarul femeii a fost trimis în judecată pe Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 în luna noiembrie 2019 iar de atunci până în prezent acesta a ieşit din faza camerei preliminare. Primul termen va avea loc în zilele următoare.

Anamaria, mama unui copil abuzat la Grădinița ”Albinuța”:

Copilul spunea că e bătut de doamna Dana, se trezea noaptea plângând, povestid cum îl lovea.

Educatoarea nu a recunoscut nimic.

Există mărturii ale mai multor părinți. Erau puși să mănânce până vomitau, scoși afară din clasă, puși la colț.

Directoarea a convocat la audieri doar părinții care nu au avut copiii bătuți, deci educatoarea a fost scoasă nevinovată.

Ne-am adresat poliției și astfel a fost demarată ancheta.

Sunt și alți martori, nu numai copiii noștri.

Au fost montate camere video.

Educatoarea a primit interdicție de a mai profesa.

Nu știu de ce i s-a revocat controlul judiciar, iar de ieri este din nou la grădiniță.

Controlul judiciar era o măsură blândă pentru ce a făcut copiilor noștri.

Copilul meu e în pericol, pentru că se poate întâlni cu educatoarea.

Am încercat să nu-i amintim, dar ea știe și își amintește perfect. S-a întâlnit cu o fostă colegă care i-a spus ”să vii înapoi, că doamna Dana nu mai bate copiii!”

A trecut printr-o traumă.

Există imagini cu abuzurile, dar nu vă pot da detalii.

Am încredere în jusitiția română și sper ca această educatoare să nu mai traumatizeze și alte generații.

Iată câteva dintre acuzații:

„În cursul lunii octombrie 2017, in calitate de educatoare la Grădiniţa de Stat nr. 12 „Albinuţa”, în timpul desfăşurării activităţii de predare-învățare şt supraveghere, i-a introdus minorei … în vârstă de 4 ani, o jucărie de pluş in gură pentru ca aceasta să nu mai plângă, iar, în cursul lunii noiembrie 2017, a tras-o de păr provocând desprinderea unui smoc destul de consistent de păr”.

În cursul lunii octombrie a anului 2017, mai arată anchetatorii, în calitate de educatoare la Grădiniţa de Stat nr. 12 „Albinuţa” în timpul desfăşurării activităţii de predare-invăţare şi supraveghere, a lovit-o cu pantofii peste obraji pe minora în vârstă de 4 ani.

În cursul anului 2017, în calitate de educatoare la Grădiniţa de Stat nr. 12 „Albinuţa”, în timpul desfăşurării activităţii de predare-invăţare şi supraveghere, a lovit-o cu palma peste fund pe minora, în vârstă de 4 ani şi a forţat-o să mănânce”, se arat în dosar.

„În cursul anului 2016, cât Şi în perioada septembrie-octombrie 2017 in calitate de educatoare la Grădiniţa de Stat nr. 12 „Albinuţa”, in timpul desfăşurării activităţii de predare-invăţare şi supraveghere, l-a agresat fizic pe minorul …, în vârstă de 4 ani, prinzându-1 de păr şi aplicându-i palme peste faţă şi l-a forţat să mănânce determinându-i reacţia de emeză (vomă).

În data de 05.06.2018, în calitate de educatoare la Grădiniţa de Stat nr. 12 „Albinuţa”, în timpul desfăşurării activităţii de predare-invăţare şi supraveghere, l-a lovit pe minorul peste cap cu palma, fără motiv şi fără avertizare prealabilă, minorul masându-se imediat cu mâna în zona lovită

Imagini înfiorătoare au fost publicate de mama unei fetiţe de 5 luni, adusă în spitalul din Vulcan. Femeia îi acuză pe medici de rele tratamente, după ce fetița a fost luată acasă plină de răni.

Oana, mama copilului, a povestit ce s-a întâmplat:

Am ajuns cu bebelușul la spital joi dimineața, pe 13 februarie, tușea de mai mult timp.

A fost internată cu roșu în gât. S-a încercat o oră să-i pună branula, din păcate până seara piciorul s-a umflat butuc, a trebuit să i-a scoată.

Vineri dimineața, la fel, s-a chinuit o oră să-i pună branula la mână.

A venit femeia de servici și a scos branula din mânuță, nici măcar asistenta. Avea răni foarte grave, m-am dus să vorbesc cu asistenta, dar nu a venit să vină să o vadă și a spus că e normal, că e alergică la leucoplast.

Ar fi trebuit eu să știu că e alergică la leucoplast, nu am de unde să știu. Au spus data viitoare să fiu atentă ce leucoplast îi pun.

Am depus plângere la managerul spitalului, dar nu am primit niciun răspuns. Am văzut că doctorii spun că e vina mea.

Cătălin Nica, medic specialist diabet, nutriție și boli metabolice:

Este bine că au început să se miște puțin lucrurile în acest sens.

Problema reală este în familie, cum este educat copilul, cum să se compoarte, cum să-și aleagă gustările de la școală.

Consumul acestor alimente hipercalorice îi dau foarte multă atenție și atunci se spune că este obraznic, nu se poate concejtra la curs, să își facă temele.

Nu este vina copilului, ci a părintelui, a educatorului, el nu știe ce îi face bine și ce-i face rău.

Zahărul ar trebui să prezinte sub 1% din necesarul caloric, ci să se axeze pe fructe, legume dulci.

Se pot consuma și dulciuri, dar prăjituri făcute în casă, o felie de tort la ocazii și nu în fiecare zi.

Dacă stă în fața în calculatorului și are în mâna stângă un suc și în mâna drepta un baton de ciocolată, nu este bine clar.

