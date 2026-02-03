București: Patru vieți salvate de la un singur donator

La Spitalul Universitar de Urgență București (SUUB), familia unui tânăr de 30 de ani a ales să transforme sfârșitul într-un nou început. Gestul lor a făcut posibile patru transplanturi vitale: o inimă a început să bată din nou la Spitalul Floreasca, iar un ficat și doi rinichi au redat speranța unor pacienți de la Institutul Clinic Fundeni.

Deși familia tânărului se confrunta cu durerea pierderii celui drag, un simplu „DA” rostit printre lacrimi a declanșat o cursă contracronometru pentru salvarea semenilor.

Echipa ATI a SUUB, formată din conf. dr. Mihai Popescu, dr. Mihaela Agapie și dr. Andreea Birjaru, a lucrat neîncetat pentru a onora această șansă la viață.

Timișoara: Șansă la viață, la lumină și la mers

La Spitalul Județean „Pius Brînzeu”, un donator de 33 de ani a devenit sursa unui record de solidaritate. Dincolo de cifre, intervenția a fost despre destine schimbate radical.

„Când durerea se transformă în viață, acțiunea noastră nu este doar o prelevare de organe. Este un record de solidaritate, un act de umanitate dus la limita durerii și a speranței,” a declarat mărturisește cu emoție dr. Giorgiana Bobouțanu, coordonator de transplant la Timișoara.

„Un tânăr de 33 de ani a oferit, printr-o decizie profund altruistă, șansa la viață, la lumină și la mers fără durere pentru mai mulți oameni. În spatele acestei acțiuni stă o familie care a spus DA și multe echipe care au lucrat cu respect și emoție în salvarea mai multor destine.”

În zece zile, 17 oameni au primit a doua șansă. Ce povestesc medicii despre ,,maratonul transplanturilor”
Dr. Giorgiana Bobouțanu, medic ATI, coordonator transplant Timișoara. Foto: arhiva personală

Datorită acestei mobilizări, doi români, o femeie și un bărbat cu vârste de 37, respectiv 45 ani, au primit rinichi noi la Cluj, un alt bărbat de 45 ani a beneficiat de un transplant de ficat (hepatic) la Fundeni, iar două femei și-au recăpătat vederea prin transplanturi de cornee efectuate la București. În plus, s-a recoltat și țesut os-tendon, redând șanse la mers altor români.

Iași, doi donatori de la începutul lui 2026: „Emoții peste măsură”

La Spitalul „Prof. Dr. Nicolae Oblu”, deja au avut loc două prelevări anul acesta. Prima de la un donator în vârstă de 63 ani, aflat în moarte cerebrală, devenit înger pentru o femeie și un bărbat care au beneficiat de transplant renal, respectiv hepatic.

,,Al doilea donator aflat în moarte cerebrală la Iași, dar primul sub 18 ani, a însemnat pentru noi emoții peste măsură, fiindcă este posibil ca în timpul prelevării să descoperi diferite patologii: tumori de exemplu sau poți avea tulburări de ritm cardiac cu instabilitate, echipele de prelevare fiind în alertă. Prelevarea aceasta a fost mai deosebită într-adevăr, pentru că donatorul era un adolescent. A fost o prelevare multiorgan și țesuturi, la care au participat echipe chirurgicale locale dar și echipe venite din Târgu Mureș și București”, a explicat dr. Ecaterina (Cati) Olaru, care a transmis mulțumiri familiei care a avut puterea să-și dea acordul pentru prelevare , ajutând astfel 4 români aflați pe listele de așteptare pentru un organ salvator: ficat, rinichi sau inimă.

În zece zile, 17 oameni au primit a doua șansă. Ce povestesc medicii despre ,,maratonul transplanturilor”
Dr. Ecaterina Olaru, medic ATI, Iași, KDP. Foto: arhiva personală

Craiova: Speranța nu are vârstă

Chiar și la 68 de ani, viața poate fi transmisă mai departe. La Craiova, un donator aflat în moarte cerebrală, care avea 68 de ani, a oferit o a doua șansă pentru trei persoane: două femei și un bărbat care au primit organele salvatoare și au beneficiat de transplanturi la Institutul Fundeni. Dr. Mircea Ionescu și dr. Vîlcea Anca au coordonat acest proces delicat, demonstrând că fiecare gest de bunătate contează.

,,Particularitatea acestui caz este că familia donatorului face parte din viața spitalului. Asta înseamnă că, dincolo de actul medical corect și standardizat, există o responsabilitate morală suplimentară. Astfel, componenta umană devine mult mai prezentă. Iar donarea are un impact care se resimte pe termen lung. Nu este neobișnuit ca membri ai familiei mai extinse să lucreze în spital, însă este rar ca, în cazurile de moarte cerebrală, chiar fiul sau fiica donatorului să fie colegi direcți cu noi, situație care face ca acest gest să rămână viu în interiorul instituției”, a mărturisit dr. Mircea Ionescu.

Drumul de la donator la viață: de la prelevare la transplant

1. Identificarea și menținerea potențialului donator

Totul începe în secțiile de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI). Atunci când un pacient suferă o leziune cerebrală ireversibilă, echipa medicală — formată din medici ATI, neurologi și neurochirurgi — demarează procedurile stricte pentru declararea morții cerebrale. Din acest moment, pacientul devine un „potențial donator”. Este o etapă critică în care medicii și asistenții lucrează ore suplimentare pentru a menține funcțiile organelor prin suport vital avansat.

2. Verificarea și analizele de laborator

Radiologii și medicii de laborator intră într-o cursă contra-cronometru. Trebuie verificate compatibilitățile și starea de sănătate a fiecărui organ (ficat, rinichi, inimă, plămâni) pentru a se asigura că viitorul receptor va primi o șansă reală. Nu contează dacă este zi lucrătoare sau zi de sărbătoare (Paște, Crăciun); laboratoarele rămân în alertă maximă.la fel și medicii implicați în activitatea de prelevare și transplant.

3. Discuția cu familia: Punctul de maximă tensiune emoțională

Poate cea mai grea verigă a acestui lanț este dialogul dintre medici și rudele îndurerate. Aici intervine coordonatorul intraspitalicesc, care trebuie să combine rigoarea medicală cu empatia unui psiholog. Această discuție este definitorie, mai ales atunci când pierderea privește un copil sau un adolescent. Consimțământul familiei este cel care transformă un potențial donator într-un donator real.

4. Logistica și coordonarea regională

Odată obținut acordul familiei, se declanșează un „furnicar” dirijat de coordonatorul regional de transplant. Încep sutele de telefoane pentru a sincroniza echipele de prelevare din diferite orașe.

  • Transportul: Se mobilizează ambulanțe, echipaje SMURD și, adesea, transport aerian (elicoptere sau avioane militare) pentru ca organele să ajungă la centrele de transplant în fereastra optimă de viabilitate.

5. Ziua Prelevării: Solidaritatea în acțiune

În sala de operație se întâlnesc echipe multidisciplinare din diverse colțuri ale țării. Este un efort colectiv în care chirurgi, anesteziști, asistenți medicali și infirmieri lucrează umăr la umăr, sub presiunea timpului, cu un respect profund față de cel care oferă darul vieții.

Viața, un dar care poate fi transmis mai departe

Anul trecut în România, au fost 91 de donatori în moarte cerebrală la nivel național, potrivit datelor Agenției Naționale de Transplant, cel mai bun an din 2016 încoace, marcând o creștere semnificativă a numărului de donatori.

„Cele 17 transplanturi realizate nu sunt doar cifre în statistici, ci 17 vieți care s-au întors acasă la familiile lor datorită altruismului suprem al unor oameni care au înțeles că viața poate fi un dar transmis mai departe. Mulțumim familiilor donatorilor pentru acest gest de umanitate și echipelor medicale care au transformat, prin profesionalism, acest ‘DA’ în realitate,” a declarat dr. Guenadiy Vatachki, directorul Agenției Naționale de Transplant (ANT).

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Tabel cu numărul de pensionari din fiecare județ și banii pe care îi încasează lunar

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Pe el îl știe toată lumea pentru că este unul dintre cei mai vocali miniștri ai guvernului Bolojan, dar iată cum arată și cu ce se ocupă, de fapt, soția lui Radu Miruță. Ce s-a aflat acum despre partenera ministrului Apărării i-a lăsat pe mulți fără cuvinte
Viva.ro
Pe el îl știe toată lumea pentru că este unul dintre cei mai vocali miniștri ai guvernului Bolojan, dar iată cum arată și cu ce se ocupă, de fapt, soția lui Radu Miruță. Ce s-a aflat acum despre partenera ministrului Apărării i-a lăsat pe mulți fără cuvinte
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Unica.ro
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cele două vedete au fost surprinse petrecând un weekend romantic în Marea Britanie
Elle.ro
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cele două vedete au fost surprinse petrecând un weekend romantic în Marea Britanie
gsp
Fostul arbitru din Liga 1 a „zguduit” Bursa de Valori: „Am o avere de 60-80 milioane de euro” » Pregătește o BOMBĂ: „Lucrez la proiect, Hagi CEO!”
GSP.RO
Fostul arbitru din Liga 1 a „zguduit” Bursa de Valori: „Am o avere de 60-80 milioane de euro” » Pregătește o BOMBĂ: „Lucrez la proiect, Hagi CEO!”
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
GSP.RO
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
Parteneri
Sigur o recunoști! La 70 de ani, iubita noastră actriță a înflorit după două lovituri grele: cancer și divorț. A divorțat după ce a aflat că soțul e gay, iar un an mai târziu a făcut cancer
Libertateapentrufemei.ro
Sigur o recunoști! La 70 de ani, iubita noastră actriță a înflorit după două lovituri grele: cancer și divorț. A divorțat după ce a aflat că soțul e gay, iar un an mai târziu a făcut cancer
Ultima oră! Denise Rifai, primele declarații după ce și-a dat demisia de la KANAL D! Ce a dezvăluit, la cald, după 5 ani în trustul Dogan. Nimeni nu se aștepta la așa mutare
Avantaje.ro
Ultima oră! Denise Rifai, primele declarații după ce și-a dat demisia de la KANAL D! Ce a dezvăluit, la cald, după 5 ani în trustul Dogan. Nimeni nu se aștepta la așa mutare
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Alte știri

Zboruri spre şase noi destinaţii preferate de români, operate din Bucureşti şi Bacău, începând din 1 aprilie
Știri România 15:34
Zboruri spre şase noi destinaţii preferate de români, operate din Bucureşti şi Bacău, începând din 1 aprilie
Ordonanța de urgență care a eliminat plata primei zile de concediu medical a fost atacată la CCR de Avocatul Poporului
Știri România 15:11
Ordonanța de urgență care a eliminat plata primei zile de concediu medical a fost atacată la CCR de Avocatul Poporului
Parteneri
Metoda populară de gătit care crește riscul de cancer. Oncologii spun că trebuie limitată urgent
Adevarul.ro
Metoda populară de gătit care crește riscul de cancer. Oncologii spun că trebuie limitată urgent
Avocata care se lăuda că intervine la președinte și la premier, prinsă în flagrant, acuzată de o firmă că i-a dat țeapă. Ce sumă este solicitată în instanță
Fanatik.ro
Avocata care se lăuda că intervine la președinte și la premier, prinsă în flagrant, acuzată de o firmă că i-a dat țeapă. Ce sumă este solicitată în instanță
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Imaginea revirimentului lui CFR Cluj. Andrei Cordea este (din nou) jucătorul etapei
Imaginea revirimentului lui CFR Cluj. Andrei Cordea este (din nou) jucătorul etapei
Trei lucruri de urmărit în etapa intermediară din Superliga
Trei lucruri de urmărit în etapa intermediară din Superliga
Parteneri
Boala de care suferă Otilia. Ce diagnostic a primit artista după ce s-a căsătorit: „Nu există tratament la mine, pentru această problemă…”
Elle.ro
Boala de care suferă Otilia. Ce diagnostic a primit artista după ce s-a căsătorit: „Nu există tratament la mine, pentru această problemă…”
Val de reacții negative în mediul online după podcastul lui Bursucu’, în care a avut-o invitată pe Iuliana Beregoi. Ce a putut să o întrebe prezentatorul pe tânăra artistă
Unica.ro
Val de reacții negative în mediul online după podcastul lui Bursucu’, în care a avut-o invitată pe Iuliana Beregoi. Ce a putut să o întrebe prezentatorul pe tânăra artistă
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Viva.ro
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze

Monden

Cine e Laur Constantin, tânărul care l-a impresionat pe Dan Negru la „Jocul cuvintelor”. A câștigat 7.100 de lei
Stiri Mondene 15:26
Cine e Laur Constantin, tânărul care l-a impresionat pe Dan Negru la „Jocul cuvintelor”. A câștigat 7.100 de lei
Ce a șocat-o pe Delia Salchievici la „Desafio: Aventura”: „Am manifestat acest show”. Eliminată în urma unui duel cu Babasha
Exclusiv
Stiri Mondene 15:21
Ce a șocat-o pe Delia Salchievici la „Desafio: Aventura”: „Am manifestat acest show”. Eliminată în urma unui duel cu Babasha
Parteneri
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
TVMania.ro
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
Schimbare în supermarketuri. Unele produse vor avea pe ele două etichete
ObservatorNews.ro
Schimbare în supermarketuri. Unele produse vor avea pe ele două etichete
Ultima oră! Ce se întâmplă acum cu magazinele “La Cocoș”, iubite de toți românii pentru prețurile foarte mici
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Ce se întâmplă acum cu magazinele “La Cocoș”, iubite de toți românii pentru prețurile foarte mici
Parteneri
Studiu șocant: „Aceste alimente sunt atât de nocive încât ar trebui tratate mai degrabă ca țigările, nu ca hrană!”
GSP.ro
Studiu șocant: „Aceste alimente sunt atât de nocive încât ar trebui tratate mai degrabă ca țigările, nu ca hrană!”
„Se căsătorește cu Francesca, face două nunți!” » Adrian Mititelu, detalii despre evenimentul anului în Bănie
GSP.ro
„Se căsătorește cu Francesca, face două nunți!” » Adrian Mititelu, detalii despre evenimentul anului în Bănie
Parteneri
Cifrele nu mint! Cât este, de fapt, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu / Ministrul Muncii: Trebuie să o mărim
Mediafax.ro
Cifrele nu mint! Cât este, de fapt, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu / Ministrul Muncii: Trebuie să o mărim
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
StirileKanalD.ro
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
EXCLUSIV | Mitică Dragomir, prima reacție după ce a aflat ce se întâmplă cu Mircea Lucescu: „Doamne ferește!”
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Mitică Dragomir, prima reacție după ce a aflat ce se întâmplă cu Mircea Lucescu: „Doamne ferește!”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Categoria de români care nu plătește impozit pe clădiri și are 50% reducere. Ce taxe se vor plăti pentru mașină, terenuri și case în 2026?
Wowbiz.ro
Categoria de români care nu plătește impozit pe clădiri și are 50% reducere. Ce taxe se vor plăti pentru mașină, terenuri și case în 2026?
Doliu în SRI. A murit un fost șef din Serviciul Român de Informații. Va fi înmormântat cu onoruri militare
Redactia.ro
Doliu în SRI. A murit un fost șef din Serviciul Român de Informații. Va fi înmormântat cu onoruri militare
„Copilei îi mai bătea o ţâră inima” Filmul tragediei din Sibiu, unde o soră și un frate au sfârșit după ce au căzut în pârâul înghețat. Cei doi copii nu au mai avut nici o șansă
KanalD.ro
„Copilei îi mai bătea o ţâră inima” Filmul tragediei din Sibiu, unde o soră și un frate au sfârșit după ce au căzut în pârâul înghețat. Cei doi copii nu au mai avut nici o șansă

Politic

Adrian Veștea, prim-vicepreședinte PNL, confirmă că i-a cerut lui Ilie Bolojan, la Vila Lac, să nu demită colegii de la sectoare: „Vorbesc liber”
Politică 15:43
Adrian Veștea, prim-vicepreședinte PNL, confirmă că i-a cerut lui Ilie Bolojan, la Vila Lac, să nu demită colegii de la sectoare: „Vorbesc liber”
Senatorii români, obligați să meargă la serviciu. Fiecare absență îi va costa 950 de lei
Politică 12:59
Senatorii români, obligați să meargă la serviciu. Fiecare absență îi va costa 950 de lei
Parteneri
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
Un scenariu „bolnav”: fără Mircea Lucescu la barajul decisiv România-Turcia! Ce le-a transmis selecționerul apropiaţilor şi numele celui care ar putea să-l înlocuiască. Exclusiv
Fanatik.ro
Un scenariu „bolnav”: fără Mircea Lucescu la barajul decisiv România-Turcia! Ce le-a transmis selecționerul apropiaţilor şi numele celui care ar putea să-l înlocuiască. Exclusiv
Sfârșitul parentingului blând? Ce este FAFO, stilul care ia amploare online
Spotmedia.ro
Sfârșitul parentingului blând? Ce este FAFO, stilul care ia amploare online