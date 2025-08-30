Cel puțin 56.000 de soldați ruși au murit în 2025

Această practică influențează estimările generale privind rata mortalității în rândul Forțelor Armate Ruse și, potrivit analizei, până la sfârșitul verii anului 2025, numărul soldaților ruși morți ar putea fi de aproximativ 220.000, dintre care circa 56.000 numai în primele opt luni ale anului.

Din 2023, Meduza și Mediazona urmăresc pierderile militare rusești prin analiza Registrului Cazurilor de Moștenire (RIC). Această bază de date oferă o sursă suplimentară și independentă de verificare a listelor de nume întocmite de Mediazona, BBC și voluntari pe baza informațiilor deschise.

Listele sunt însă incomplete, iar numărul real de morți este întotdeauna mai mare decât cel reflectat de acestea. RIC ajută la estimarea gradului de acoperire a listelor și la evaluarea pierderilor totale.

Pierderile armatei ruse cresc de la an la an

Concluzia principală a ultimelor analize este că pierderile cresc de la an la an, atingând cote record în 2024. Estimările arată că Forțele Armate Ruse au pierdut atunci în jur de 93.000 de militari – aproape dublu față de 2023, când bilanțul era de circa 50.000. În anumite perioade, pierderile săptămânale au depășit două mii de oameni.

Calculul are însă o limită inevitabilă – „miopia” metodologică: ultimele șase luni nu pot fi estimate precis, pentru că datele nu sunt suficient de complete.

Modelul predictibil pentru stabilirea victimelor

Pentru a compensa, cercetătorii folosesc un model predictiv, bazat pe dinamica listelor nominale și proporția lor în raport cu înregistrările din registru.

Un element nou este creșterea rapidă a proceselor civile prin care soldații dispăruți sunt declarați decedați. În a doua jumătate a anului 2024 și începutul lui 2025, numărul acestor cazuri a ajuns la până la 2.000 pe săptămână. Practic, instanțele „adaugă” astfel la totalul pierderilor aproape la fel de mult cât generează luptele active.

Totuși, aceste hotărâri reflectă decese petrecute anterior, redistribuind pierderile „în trecut”, ceea ce reduce riscul de distorsionare a dinamicii actuale.

Deocamdată nu este clar câți soldați dispăruți figurează în registru ca o categorie distinctă și în ce măsură volumul tot mai mare al hotărârilor judecătorești ar putea modifica pe termen lung tabloul general al pierderilor rusești.

