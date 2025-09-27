Incidentul a afectat vaste zone din statele Yucatán, Campeche și Quintana Roo. La patru ore după întreruperea curentului electric, serviciul fusese restabilit la doar aproximativ 50% din capacitate. După șapte ore, curentul nu revenise peste tot.

Apagón masivo deja sin luz a Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Semáforos apagados, caos vial, hospitales operando con plantas… pic.twitter.com/127hO4kfbq — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) September 26, 2025

„Au fost afectaţi 2,3 milioane de utilizatori care au rămas fără curent electric”, a declarat Hector Lopez, directorul de operațiuni la Comisia federală de electricitate (CFE).

Pana de curent electric din Mexic a fost cauzată de o problemă la o linie de interconectare între mai multe rețele.

Más de 2 millones de personas estuvieron sin luz por más de 7 horas por un mega #apagón en #QuintanaRoo, #Yucatán y #Campeche. La #CFE informó que salieron de operación 9 centrales del Sureste con 16 unidades. #NoticiasConNachoLozano pic.twitter.com/gQDQCmgYXc — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) September 27, 2025

În Cancun, semafoarele au încetat să funcționeze, creând haos în trafic. Doar magazinele cu generatoare au rămas deschise.

Serviciul telefonic a fost întrerupt pentru mai mult de două ore în unele zone ale orașului. Totuși, conform informațiilor furnizate de Lopez, rețeaua de distribuție a apei și spitalele nu par a fi fost afectate.

#LoÚltimo | Esta tarde, un apagón peninsular dejó sin energía eléctrica a la zona de #Yucatán, #Campeche y parte de #QuintanaRoo. Hasta el momento no se ha revelado la causa de esta falla, que ya se conoce como mega apagón peninsular, y se investiga si afectó a más regiones del… pic.twitter.com/dgJZB6wHNP — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 26, 2025

Cancun este vizitat anual de milioane de turiști, subliniind impactul potențial al acestui incident asupra sectorului turistic local.

