Traficul maritim din Strâmtoarea Ormuz a scăzut cu peste 90% și mai puțin de 10 nave trec zilnic prin această cale navigabilă, comparativ cu 130 înainte de începerea războiului din Orientul Mijlociu.

Doar în perioada 1 martie – 27 aprilie s-au înregistrat 26 de atacuri în care navele au fost avariate, iar marinarii au fost răniți, când încercau să treacă prin această zonă periculoasă către sau dinspre Golf, potrivit experților echipei conduse de Royal Navy care monitorizează apele din regiune.

În acest moment, aproximativ 20.000 de marinari sunt blocați fără nicio perspectivă de ajutor sau de întoarcere, a avertizat UKMTO, centrul de supraveghere maritimă al Marinei Regale Britanice, într-un comunicat.

Marina britanică a vorbit despre „o criză umanitară iminentă” și „o reapariție a pirateriei în largul coastei Somaliei”. „Pe lângă strangularea comerțului internațional, echipa de la UK Maritime Trade Operations (UKMTO), cu sediul pe Portsdown Hill, cu vedere spre Portsmouth, avertizează asupra unei crize umanitare iminente care afectează peste 20.000 de marinari blocați în Golf. Iar în timp ce atenția lumii este concentrată asupra Strâmtorii Ormuz, există un avertisment privind o reapariție a pirateriei în largul coastei Somaliei”, a transmis Marina Regală Britanică.

Marinarii blocați în Strâmtoarea Ormuz sunt sub o presiune extremă

Comandantul Jo Black a dezvăluit că apelurile cele mai dificile vin de la marinarii atacați, pentru că aceștia sunt civili nepregătiți pentru astfel de situații. În plus, mulți au dificultăți de comunicare în engleză și nu reușesc să explice clar ce se întâmplă.

„Cele mai îngrijorătoare apeluri sunt cele de la nave aflate sub atac. Este o experiență absolut terifiantă pentru ei. Sunt civili, nu sunt pregătiți pentru așa ceva… Drone, rachete, focuri de armă ușoară îndreptate spre puntea de comandă sau sala motoarelor și amenințări la adresa siguranței lor… Deci sunt stresați, mulți vorbesc o engleză foarte rudimentară și încearcă să descrie lucruri care adesea depășesc capacitatea lor de înțelegere”, a spus Jo Black, șeful operațiunilor UKMTO.

„Încercăm să îi calmăm, să îi facem să explice ce pot vedea și ce se întâmplă, astfel încât să putem construi o imagine precisă pe care să o împărtășim altor navigatori și organizațiilor care intervin. Schimburile de echipaj nu au loc. Marinarii nu se mai întorc acasă, alimentele și proviziile ajung, dar în cantități reduse, și există și impactul asupra sănătății mintale pe termen lung. Încă nu este o problemă, dar dacă situația persistă, este probabil să devină una”, a adăugat el.

Irans Islamic Revolutionary Guards Corps released a video which claims to show its forces boarding vessels Iran accused of violating maritime regulations in the Strait of Hormuz.



Strâmtoarea Ormuz, situată între Iran (la nord) și Oman (la sud, prin exclava Musandam), este o rută vitală a transportului maritim mondial. Deși s-a anunțat o scurtă perioadă de armistițiu, Strâmtoarea Ormuz este și acum aproape blocată, după două luni de la războiul declanșat de Israel și SUA în Iran pe 28 februarie.

Teheranul este acuzat că a provocat blocajul, pentru că există teama că navele de marfă și petrolierele care trec prin Strâmtoarea Ormuz pot lovi mine marine iraniene sau există pericolul să fie atacate cu drone sau rachete.

Patru marinari români sunt blocați în Strâmtoarea Ormuz

Ambasada României în Iran a anunțat joi, 30 aprilie, că monitorizează situația a patru români aflați la bordul navei MSC Francesca, sechestrată de către autoritățile iraniene.

„Ambasada a întreprins demersuri pe lângă autoritățile competente locale, care au transmis că cei patru cetățeni se află în siguranță și în stare bună de sănătate. Reprezentanții Ambasadei României la Teheran continuă să monitorizeze situaţia şi sunt în contact cu autoritățile iraniene, cu omologii europeni, precum și cu partenerii din Muntenegru, fiind pregătiţi să acorde asistenţă consulară, conform competenţelor”, a precizat MAE.

Românii care au o situație dificilă și urgență în Iran pot suna la Ambasada României la Teheran la numărul +98 21 77647570.

