Aceasta reprezintă cea mai mare valoare obținută în acest an prin astfel de emisiuni.

Titlurile de stat Fidelis emise în aprilie, în valoare de 874,5 milioane lei și 207 milioane euro, au fost disponibile pentru subscriere între 14 și 21 aprilie și au început tranzacționarea luni pe Bursa de Valori București (BVB).

Oferta a fost intermediată de un consorțiu format din BT Capital Partners, Banca Comercială Română, BRD – Groupe Societe Generale, TradeVille, UniCredit Bank, Banca Transilvania și Libra Internet Bank.

Potrivit datelor de la Ministerul Finanțelor, aproape 22.000 de ordine de subscriere au fost plasate în cadrul acestei emisiuni, atât pentru titluri în lei, cât și în euro.

Veniturile obținute din dobânzi și câștiguri de capital nu sunt impozabile, ceea ce face aceste instrumente financiare atractive pentru investitori. Persoanele fizice rezidente și nerezidente cu vârsta de peste 18 ani au avut posibilitatea să participe la această ofertă.

De la lansarea programului Fidelis în august 2020, Ministerul Finanțelor a atras aproape 68 miliarde lei (13,7 miliarde euro) de la populație, din care aproximativ 6 miliarde lei (1,2 miliarde euro) provin doar din emisiunile din acest an.

Următoarea ofertă Fidelis este programată să înceapă în prima decadă a lunii mai, oferind o nouă oportunitate pentru românii interesați să investească.

