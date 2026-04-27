Doctorul care a salvat vieți în Sudan, sub bombardamente constante

Dr. Jamal Eltaeb, chirurg ortoped, a fost coloana vertebrală a Spitalului Al Nao, în timp ce războiul din Sudan se dezlănțuia.

„Am cântărit opțiunile și am ales să rămân aici și să am grijă de pacienți, în loc să-mi aleg propria siguranță”, a declarat el pentru Associated Press (AP). Spitalul Al Nao a fost unul dintre puținele centre medicale funcționale în orașul Omdurman.

Începând din aprilie 2023, când războiul a forțat închiderea propriei sale clinici, Eltaeb s-a mutat la Al Nao, care inițial era un spital liniștit, cu 100 de paturi rareori ocupate. Luptele dintre armata sudaneză și Forțele de Sprijin Rapid (RSF) au transformat însă acest loc într-un refugiu pentru sute de răniți.

„Lucram peste tot: în corturi, afară, pe podea, făceam totul pentru a salva vieți”, a povestit Eltaeb.

În mijlocul haosului, personalul medical a început să plece. Până în iulie 2023, Eltaeb a rămas să conducă spitalul alături de un număr mic de angajați și voluntari. Situația a devenit și mai sumbră după ce spitalul a fost bombardat de patru ori, prima lovitură având loc în august 2023. „Din acel moment, am știut că suntem o țintă”, a spus chirurgul.

Un spital pe linia frontului: „Alegi de parcă ai putea decide cine trăiește și cine moare”

Fără curent electric timp de săptămâni întregi, spitalul a depins de combustibilul furnizat de armată pentru generatoare. Medicamentele esențiale, cum ar fi antibioticele și analgezicele, s-au epuizat rapid.

Într-o zi de coșmar din decembrie 2024, Eltaeb și echipa sa au trebuit să trateze peste 100 de răniți după un atac asupra unei piețe din apropiere. Opt persoane au murit.

„Alegi… de parcă ai putea decide cine trăiește și cine moare”, a spus el.

Situația a devenit și mai critică atunci când a fost nevoit să amputeze membrele unor copii fără anestezie completă. „Am folosit anestezie locală pentru a amputa brațul și piciorul unui băiat de 9 ani și piciorul surorii lui de 11 ani”, a explicat el.

Un voluntar livra medicamentele cu bicicleta

În lipsa resurselor, personalul spitalului a improvizat. Paturile și cârjele erau confecționate din lemn, iar hainele erau folosite pe post de bandaje improvizate. Voluntarii au jucat un rol crucial, aducând provizii prin intermediul rețelelor de socializare.

Nazar Mohamed, un voluntar local, a livrat luni întregi medicamente și alte materiale cu bicicleta, în timp ce exploziile răsunau în jur. Sprijinul a venit și din partea medicilor sudanezi din diaspora, care au oferit sfaturi la distanță despre gestionarea urgențelor medicale.

Totuși, provocările financiare persistă. Spitalul dispune de fonduri doar până în iunie 2026, iar Eltaeb a estimat că vor fi necesari aproximativ 40.000 de dolari lunar pentru a menține activitatea.

Doctorul a fost premiat pentru eforturile sale

Eforturile neobosite ale lui Eltaeb au fost recunoscute la nivel internațional. În 2025, el a primit Premiul Aurora pentru Umanitate, în valoare de 1 milion de dolari. El a donat o parte din premiu organizațiilor medicale și umanitare.

„Cred că am făcut tot ce era mai bine ca doctor, ca sudanez”, a spus Eltaeb pentru AP. El continuă să lupte pentru a ține spitalul în funcțiune, chiar dacă sprijinul internațional se diminuează.

