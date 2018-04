Isabela Pieri, în vârstă de 11 ani, poate să-și poarte de grijă singură, după ce a murit mama ei, în urmă cu doi ani. Însă, atunci când se pregătește dimineața să plece la școală, nu poate să își împletească părul. Aici a intervenit femeia care conduce autobuzul școlii, Dean.

Tatăl ei, Philip Pieri, care pleacă la muncă dimineața devreme, nu poate să-i facă codițe: ”Inițial i-am tăiat părul foarte scurt, pentru că nu știu cum să-i fac codițe. Avea firele încurcate”. Astfel, Isabela a decis să nu se mai lase pe mâinile tatălui, să-și lase părul să crească și să și-l lege într-o codiță, înainte să urce în autobuzul care o duce la școală, potrivit Washington Post.

Atunci, ea a observat că femeia care conduce autobuzul școlii, pe numele ei Dean, îi face părul unei alte fetițe și a avut curajul să o roage să-i facă și ei codițe.

Dean a fost foarte fericită să o ajute, iar Isabela susține că femeia îi este ca o mamă. Iar acum, Dean îi face părul Isabelei în fiecare dimineață înainte ca fetița să intre în clasă.

”Nu trebuie să fii tăcut, trebuie să vorbești cu ei (cu copiii). Trebuie să-i tratezi ca pe proprii copii. În urmă cu șapte ani, eu am aflat că am cancer la sân. Și asta mi-a trecut prin cap: Cine o să aibă grijă de copiii mei? Nu pentru că soțul meu nu putea s-o facă, dar asta e treaba unei mame. Trebuie să facă părul copiiilor”, a afirmat Dean.

Faptul că Dean îi face părul Isabelei a ajutat-o pe micuță să fie mai încrezătoare în sine, iar tătăl ei apreciază efortul depus de Dean.

FOTO: CAPTURĂ VIDEO