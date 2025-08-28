Printre acestea se numără cauzele ce presupun dispunerea măsurilor de arestare preventivă sau arest la domiciliu, punerea în aplicare a mandatelor europene de arestare și a cererilor de extrădare, dosarele cu inculpați față de care au fost impuse măsuri preventive, precum și cele privind confirmarea ordinelor de protecție provizorie emise de poliție.

„Pe 26 și 27 august au avut loc adunări generale la nivelul unităților de parchet din subordinea Ministerului Public. Procurorii din 16 parchete de pe lângă curțile de apel, 46 de parchete de pe lângă tribunale și 169 de parchete de pe lângă judecătorii au decis să adopte aceleași forme de protest ca Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție”, precizează CSM într-un comunicat.

De asemenea, s-a stabilit suspendarea activității de relații cu publicul și a audiențelor, precum și sprijinirea formelor de protest ce urmează să fie decise de instanțele judecătorești.

Totodată, va fi transmis către Executiv un punct de vedere privind poziția Secției de procurori și a Parchetului de pe lângă ÎCCJ referitor la proiectul legislativ privind pensiile de serviciu ale magistraților.

Procurorii și judecătorii din București au decis, marți, să-și suspende activitatea pe durată nedeterminată, ca reacție la proiectul Guvernului privind modificarea pensiilor speciale ale magistraților. Ulterior, lor li s-au alăturat judecători de la toate Curțile de apel din țară.

Tot marți, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a precizat că reforma pensiilor speciale face parte din programul asumat de Coaliția de guvernare și era deja cunoscută publicului.



