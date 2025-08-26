Replica ministrului Justiției la protestul anunțat de magistrați: „Nu avem o înștiințare oficială”

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a precizat la Antena 3 CNN că reforma pensiilor speciale face parte din programul asumat de Coaliția de guvernare și era deja cunoscută publicului.

El a subliniat că ministerul nu a primit nicio notificare oficială referitoare la aceste proteste, dar că dialogul cu magistrații nu este exclus, instituția fiind deschisă la discuții.

„Coaliția a convenit aseară asupra unei perioade de tranziție de 10 ani, până în 2036, când va fi aplicată vârsta standard de pensionare de 65 de ani pentru magistrați. Nici această soluție nu este pe placul lor. Înțeleg nemulțumirile anumitor categorii profesionale – nu doar ale magistraților – dar este esențial ca protestele să se desfășoare în limitele legii și să nu afecteze un serviciu public fundamental, cum este justiția”, a declarat Radu Marinescu.

Acesta a adăugat că ministerul nu a fost informat oficial nici de Consiliul Superior al Magistraturii, nici de Parchetul General, deși procurorii își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Justiției.

„Ministerul Justiției nu a primit niciun fel de înștiințare oficială din partea partenerilor din mediul judiciar cu privire la natura exactă cu privire la temeiurile cu privire la conținutul și limitele eventualelor măsuri de protest, care înțeleg și eu, văzând în mass media că au fost adoptate de diverse segmente ale entităților judiciare”, a transmis Radu Marinescu.

„Dialogul este esențial și noi suntem deschiși. Totuși, consider firesc ca, înainte de a protesta, să fim informați despre natura și amploarea acțiunilor, pentru a putea discuta pe fondul problemelor”, a mai spus ministrul.

Referitor la speculațiile potrivit cărora CSM ar încerca să blocheze proiectul refuzând să emită un aviz, Marinescu a afirmat că nu are cunoștință despre o astfel de intenție. El a reamintit că avizul CSM este doar consultativ și și-a exprimat încrederea într-o colaborare loială între instituții.

„Nemulțumirile privind calitatea legislației, infrastructura și volumul de muncă sunt reale și le vom aborda prin programul de guvernare. Vom găsi soluții pentru ca justiția să funcționeze cât mai bine. Totodată, proiectul de lege al Ministerului Muncii privind pensiile de serviciu are ca scop rezolvarea unei probleme legitime a societății și atragerea fondurilor europene”, a subliniat Radu Marinescu.

Între timp, magistrați din mai multe orașe au anunțat că, începând de miercuri, vor suspenda și ei activitatea, alăturându-se protestului declanșat la București.

