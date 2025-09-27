„Așa că dacă întâlniți în drumul vostru sau vedeți imagini pe rețelele de socializare cu convoaie militare, să știți că acestea se îndreaptă către locațiile de instruire și se pregătesc pentru exercițiu DACIAN FALL 2025. Exercițiul se va derula în poligoanele de instruire din Cincu, Smârdan, Capu Midia, Babadag, Bogata, Alba Iulia, Hanu Conachi, Giarmata, Cârțișoara”, se arată în mesaj.

Exercițiul are loc în perioada 20 octombrie-13 noiembrie și vor participa 5.000 de militari cu 1.200 de mijloace tehnice din zece state aliate – Belgia, Bulgaria, Franța, Italia, Luxemburg, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, România și Spania.

Exercițiul se va desfășura simultan în nouă poligoane din România și unul din Bulgaria. Ministerul Apărării Naționale informează că 2.400 de militari francezi din Brigada 7 Blindate vor fi dislocați în România. România participă cu Brigada 282 Blindată «Unirea Principatelor» și alte unități din forțele terestre, aeriene, navale și cyber.

Recomandări Povestea cafenelei Capșa, templul „cancanului și al farnientei” unde femeile nu îndrăzneau să intre. Curcanul „țintirom”, anulat de ciocolatele Frantz-Iosef Suveranul

Primele coloane de tehnică militară au intrat în țară începând cu 20 septembrie prin Curtici. Autoritățile au planificat majoritatea deplasărilor pe timp de noapte pentru a minimiza impactul asupra traficului și comunităților locale.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE