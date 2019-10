25 de copii români, din lotul de karate juniori, prinși în mijlocul violențelor din Santiago de Chile. Mărturie din infernul sud-american: “Studenții bat cu linguri în tigăi în fața tancurilor”

De Maria Andrieș,

Lotul României de karate juniori se află, săptămâna aceasta, la Santiago de Chile, unde ar urma să se desfășoare Campionatul Mondial de karate WKF.

Andreea Guna, în vârstă de 17 ani, se pregătește de la începutul verii pentru competiție. Dar, când a ajuns în capitala chiliană și a văzut ce se întâmplă pe străzi, sportiva din București mărturisește că aproape a uitat de ce a venit.

“Mi-a fost foarte frică la început, acum m-am mai liniștit. Am sosit luni dimineață și de atunci nu am ieșit din hotel. Nu am avut curajul ăsta, pe deasupra, nici paznicii de la hotel nu ne lasă să ieșim, spun că nu suntem în siguranță dacă ieșim”, a declarat Andreea pentru Libertatea.

După amplificarea protestelor, președintele chilian a declarat că țara se află „în război”

Lotul României, care cuprinde 25 de copii și doi antrenori, este cazat la Crowne Plaza, un hotel de patru stele, aflat aproape de centrul orașului.

“Ne antrenăm pe un teren de fotbal din cadrul hotelului. Nu știm deocamdată cum vom parcurge cei 6-7 kilometri până la sala unde are loc competiția. Probabil cu taxiurile”, a adăugat Andreea, legitimată la Sportul Studențesc.

Andreea a pozat pentru Libertatea scenele de groază de sub ferestrele hotelului

“De pe geamul hotelului, se vede tot haosul, studenții bat cu linguri în tigăi în fața tancurilor. Fac foarte mult zgomot.

Se văd multe blindate pe străzi, mașini care ard, militari, jandarmi. Doamna ambasador ( n. red. Monica Mihaela Știrbu, ambasadorul României în Chile) ne-a vizitat la hotel și ne-a adus apă, ne-a spus că va avea grijă să fim în siguranță, până la întoarcerea în România Andreea Gună

“Ai mei s-au panicat, le-am spus că va fi bine”

Andreea Guna a precizat că familia ei intrase în panică, dar i-a sfătuit pe cei de acasă “să stea liniștiți, că va fi bine, nu intră nimeni peste noi”.

Sper să găsesc puterea să lupt, Doamne ajută!, pentru o medalie, să nu fiu afectată prea tare de ce se întâmplă aici. Am muncit mult pentru concursul ăsta Andreea Guna

Sportiva din București are numeroase medalii naționale și internaționale

Pornite de la scumpirea biletelor de metrou, protestele de stradă din Chile s-au întins din capitală în mai multe orașe din țara sud-americană. Studenților și elevilor li s-au alăturat și alți cetățeni nemulțumiți de sărăcia în creștere.

Conform unui comunicat al MAE român, începând de duminică, autoritățile chiliene au interzis circulația persoanelor și autovehiculelor în spațiul public, ca urmare a decretării stării de urgență. Peste 11 persoane au murit, câteva sute au fost rănite în timpul ciocnirilor dintre forțele de ordine și protestatari.