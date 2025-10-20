Lucrările sunt programate să înceapă în data de 20 octombrie 2025 şi vor continua timp de patru zile, până pe 24 octombrie 2025. Durata intervenţiilor variază în funcţie de complexitatea fiecărei lucrări.

Zonele din București, afectate de lipsa apei calde și căldurii

În Sectorul 1 din București, vor fi efectuate lucrări pe Strada Smaranda Brăescu, Bulevardul Mareşal Alexandru Averescu şi Şoseaua Nicolae Titulescu.

Aceste intervenţii vor afecta furnizarea agentului termic pentru 47 de blocuri şi imobile.

În Sectorul 2 din București, lucrările vor avea loc în zona Străzii Radovanu, Aleea Hobiţa şi Strada Slt. Cristescu Dima.

În total, 44 de blocuri vor fi afectate de întreruperea furnizării apei calde şi a încălzirii.

Sectorul 4 din București va fi cel mai afectat, cu 129 de blocuri şi 2 agenţi economici rămânând fără agent termic.

Lucrările se vor desfăşura în zona străzilor V.V. Stanciu, C.R. Motru şi Calea Văcăreşti.

În Sectorul 5 din București, pe Şoseaua Alexandriei, 10 blocuri vor fi afectate de lucrări.

În Sectorul 6, vor fi efectuate intervenţii la intersecţia Bulevardului 1 Mai cu strada Braşov şi la intersecţia străzilor Valea lui Mihai cu Valea Călugărească. Aceste lucrări vor afecta 20 de blocuri.

CMTEB: Reţelele termice au și 55 de ani de funcționare

Termoenergetica a precizat că multe dintre conductele pe care se intervine au o vechime considerabilă. De exemplu, conducta din zona Bulevardului 1 Mai cu strada Braşov are aproape 55 de ani de funcţionare, fiind pusă în funcţiune în 1970.

Alte conducte au între 27 şi 49 de ani de funcţionare. Această vechime a reţelei termice explică, în parte, necesitatea frecventă a lucrărilor de remediere.

CMTEB a reamintit că „termenele iniţiale de repunere în funcţiune a sistemului de termoficare sunt estimate înainte de deschiderea şantierelor şi decopertarea galeriilor. Finalizarea lucrărilor depinde de complexitatea acestora, care este în directă legătură cu starea de degradare a conductelor”.

Aceste lucrări frecvente de remediere a avariilor arată necesitatea unei modernizări ample a reţelei termice din Bucureşti, importante pentru a asigura o furnizare stabilă şi eficientă a agentului termic.

În lipsa unor investiţii majore în modernizarea reţelei, este probabil ca astfel de lucrări de remediere să continue să fie necesare în viitor, afectând periodic confortul termic al bucureştenilor.

