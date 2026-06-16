Zeci de șoferi de TIR verificați de poliție

Cea mai mare alcoolemie înregistrată a fost de 4,64 la mie, un caz considerat extrem de grav de autorități.

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În seara zilei de duminică, 14 iunie, între orele 17:30 și 22:00, agenții din cadrul poliției autostrăzilor Langwedel au verificat 167 de șoferi de TIR în parcările și zonele de servicii Goldbach Nord și Sud.

Acțiunea a avut ca scop prevenirea accidentelor rutiere și verificarea stării de aptitudine a șoferilor profesioniști, imediat după încheierea interdicției de circulație de duminică pentru camioane. Majoritatea au fost declarați apți de condus. Totuși, 26 de șoferi au fost depistați cu alcoolemie în aerul expirat.

Niveluri de alcool între 1,17 și 4,64 la mie

Potrivit poliției, valorile măsurate au variat între 1,17 și 4,64 la mie. În 11 cazuri, agenții au interzis continuarea deplasării și au reținut cheile vehiculelor pentru a preveni punerea în pericol a traficului rutier.

Luni, 15 iunie, mulți dintre șoferii verificați s-au prezentat din nou la sediul poliției pentru reevaluarea capacității de a conduce. Autoritățile au constatat că unii dintre aceștia nu erau încă apți pentru a reveni la volan, menținându-le interdicția de conducere.

Alcoolemia la care ți se suspendă permisul auto în România

Conducerea unui vehicul sub influența alcoolului poate avea consecințe grave pentru șoferi în România. Legea este foarte strictă în această privință. Conform Ordonanței de Urgență 195/2002, conducerea unui autovehicul cu o concentrație de alcool în sânge de peste 0,80 g/l (sau peste 0,40 mg/l în aerul expirat) este considerată infracțiune. Această faptă se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani.

În cazul în care un șofer este depistat cu o alcoolemie de peste 0,40 mg/l în aerul expirat, acesta va fi dus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice. Dacă se confirmă că nivelul de alcool în sânge depășește 0,80 g/l, permisul de conducere va fi suspendat automat și se va întocmi un dosar penal.

Pentru concentrații mai mici de alcool, între 0,01 și 0,40 mg/l în aerul expirat, sancțiunile sunt mai puțin severe. În aceste cazuri, șoferul va primi o amendă contravențională și i se va suspenda permisul de conducere pentru 90 de zile. Amenda poate ajunge până la 4.050 de lei.

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