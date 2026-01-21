Persoanele afectate de întreruperea alimentării cu gaze naturale

Reprezentanţii Distrigaz Sud Reţele au anunţat, miercuri, că, în urma unui „incident” produs la reţeaua de distribuţie a gazelor naturale amplasată pe strada Câineni din Sectorul 1 al municipiului Bucureşti, pentru a pune consumatorii în siguranţă, a fost întreruptă temporar alimentarea cu gaze naturale în zonă, începând cu ora 10:37.

În urma acestei întreruperi, sunt afectaţi 3.021 de clienţi casnici şi non-casnici situaţi pe străzile Crăciun Mihai, Liţa, Feldioara, Garofiţei, Stindardului, Luptătorilor, Elocinţei, Epureşti, Şinca, Neatârnării, Neajlovului, Ciacova, Steluţei, Cireşoaia, Ing. Pătulea, Bârgăului, Izbiceni, Jiului, Gloriei, Sălătruc, Snagov, Cornăţel, Limpejoarei, Gheorghe Vâlceanul, Coralilor, Robăneşti, Nataţiei, Mihăileni, Elanului, Omului, Târnăveni, Oinei, Calcarului, Turnu Roşu, Câineni, Piatra Morii, Acumulatorului, Căiuţi, Daimaca Victor, Scroviştea şi Târnavei, din Sectorul 1 al municipiului Bucureşti, a transmis compania, într-un comunicat.

Alimentarea va fi reluată în jurul orei 19:00

„Echipele Distrigaz Sud se află la faţa locului pentru remedierea defectului. Reluarea alimentării cu gaze naturale a clienţilor afectaţi se va face în cursul zilei de astăzi, 21 ianuarie 2026, în jurul orei 19:00”, a precizat Distrigaz Sud Reţele.

După reluarea alimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienţii simt miros de gaze, sunt sfătuiţi să apeleze Centrul de Apeluri şi Depanaj Urgenţe Gaze la numerele de telefon: 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acţioneze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice şi, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE