„Avertisment urgent pentru locuitorii din sudul Libanului: trebuie să continuați să vă deplasați imediat spre nordul râului Litani”, a declarat purtătorul de cuvânt al IDF pentru publicul arab, colonelul Avichay Adraee.

„Reiterăm, avertismentul îi include și pe locuitorii orașelor Tyre și Bint Jbeil”, declarat ofițerul israelian.

Adraee avertizat totodată că „oricine se va afla în apropierea agenților Hezbollah, a instalațiilor sale sau a armamentului său își pune viața în pericol”. „Orice casă folosită de Hezbollah în scopuri militare poate fi vizată”, a insistat el.

IDF estimează că mai mult de 300.000 de civili libanezi și-au evacuat până acum casele din sudul Libanului după un prim avertisment emis marți.

IDF a anunțat marți că este în curs de stabilire a unei zone tampon în Liban, la scurt timp după ce ministrul apărării, Israel Katz, a autorizat-o să ocupe noi poziții în sudul țării vecine. Avichay Adraee a menționat atunci un ordin de evacuare pentru 83 de sate din sudul Libanului.

În acest context, preşedintele francez Emmanuel Macron a discutat cu omologii săi american Donald Trump și libanez Joseph Aoun, precum şi cu premierii libanez Nawaf Salam şi israelian Benjamin Netanyahu.

El l-a indemnat apoi pe Netanyahu „să respecte integritatea teritorială a Libanului şi să se abţină de la o ofensivă terestră” și a reiterat „necesitatea ca Hezbollah să-şi înceteze imediat atacurile împotriva Israelului şi numai”, potrivit AFP.

„Această strategie de escaladare constituie o greşeală majoră, care pune în pericol întreaga regiune”, a avertizat Macron.

Benzina și motorina s-au scumpit din nou azi, 5 martie 2026. Cât costă carburanții în București, Cluj, Timișoara, Iași și Constanța
Reorganizare la ANAF: soarta firmelor controlate nu se va mai decide la nivel local
Știri România 13:13
Reorganizare la ANAF: soarta firmelor controlate nu se va mai decide la nivel local
Turism record în UE, cu 3,7 miliarde de nopți de cazare, mai puțin în România unde numărul acestora a scăzut cu 5%
Știri România 13:10
Turism record în UE, cu 3,7 miliarde de nopți de cazare, mai puțin în România unde numărul acestora a scăzut cu 5%
Imagini din palatul lui Gigi Becali. Cum arată în interior imobilul pentru care a plătit 7 milioane de euro
Stiri Mondene 12:47
Imagini din palatul lui Gigi Becali. Cum arată în interior imobilul pentru care a plătit 7 milioane de euro
De ce Cristina Cioran nu vrea să-l viziteze pe Alex Dobrescu în închisoare: „El și-ar dori să vadă fetița, copiii"
Stiri Mondene 11:40
De ce Cristina Cioran nu vrea să-l viziteze pe Alex Dobrescu în închisoare: „El și-ar dori să vadă fetița, copiii"
Președintele Nicușor Dan, vizită cheie în Polonia: Se decid pașii pentru includerea României sub scutul nuclear francez
Politică 11:36
Președintele Nicușor Dan, vizită cheie în Polonia: Se decid pașii pentru includerea României sub scutul nuclear francez
Bolojan vorbește despre scumpirea carburanților. Mesaj pentru Bogdan Ivan, după ce ministrul Energiei și-a schimbat declarațiile despre prețul benzinei la 10 lei
Politică 04 mart.
Bolojan vorbește despre scumpirea carburanților. Mesaj pentru Bogdan Ivan, după ce ministrul Energiei și-a schimbat declarațiile despre prețul benzinei la 10 lei
