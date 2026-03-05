„Avertisment urgent pentru locuitorii din sudul Libanului: trebuie să continuați să vă deplasați imediat spre nordul râului Litani”, a declarat purtătorul de cuvânt al IDF pentru publicul arab, colonelul Avichay Adraee.

„Reiterăm, avertismentul îi include și pe locuitorii orașelor Tyre și Bint Jbeil”, declarat ofițerul israelian.

Adraee avertizat totodată că „oricine se va afla în apropierea agenților Hezbollah, a instalațiilor sale sau a armamentului său își pune viața în pericol”. „Orice casă folosită de Hezbollah în scopuri militare poate fi vizată”, a insistat el.

IDF estimează că mai mult de 300.000 de civili libanezi și-au evacuat până acum casele din sudul Libanului după un prim avertisment emis marți.

IDF a anunțat marți că este în curs de stabilire a unei zone tampon în Liban, la scurt timp după ce ministrul apărării, Israel Katz, a autorizat-o să ocupe noi poziții în sudul țării vecine. Avichay Adraee a menționat atunci un ordin de evacuare pentru 83 de sate din sudul Libanului.

În acest context, preşedintele francez Emmanuel Macron a discutat cu omologii săi american Donald Trump și libanez Joseph Aoun, precum şi cu premierii libanez Nawaf Salam şi israelian Benjamin Netanyahu.

El l-a indemnat apoi pe Netanyahu „să respecte integritatea teritorială a Libanului şi să se abţină de la o ofensivă terestră” și a reiterat „necesitatea ca Hezbollah să-şi înceteze imediat atacurile împotriva Israelului şi numai”, potrivit AFP.

„Această strategie de escaladare constituie o greşeală majoră, care pune în pericol întreaga regiune”, a avertizat Macron.