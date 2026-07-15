Imagini rare cu fetița Elenei Gheorghe. Amelie Nicole a împlinit 9 ani, iar mama ei i-a transmis un mesaj emoționant

„Acum 9 ani ai venit pe lume cu două săptămâni mai devreme decât ne așteptăm. A fost una dintre cele mai emoționante dimineți din viață mea.

La 4 dimineață m-am trezit și am simțit că ceva este diferit. Burtică nu mai mișcă așa cum o făcea de obicei. Am așteptat două ore, sperând că doar mi se pare. La șase dimineață am luat primul taxi spre spital, cu inima cât un purice, doar că să mă asigur că eșți bine.

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Nimeni nu se aștepta că ziua aceea să fie chiar ziua în care aveam să te țîn pentru prima dată in brațe. Mă bucur și acum că ai avut răbdare să nu vii pe lume până nu au ajuns și tati, Nico, bunicii și întreagă familie. Cred că atunci s-au bătut toate recordurile la curse prin Bucureșți, doar că să fie cu toții lângă noi.

De atunci ai rămas la fel: cea mai matinală, cea mai activă și cea care umple fiecare zi cu energie, zâmbete și iubire.

Astăzi împlineșți 9 ani, iar eu suntrecunoscatoare că am privilegiul să-ti fiu mama. La mulți ani, iubirea mea! Să rămâi mereu curioasă, bună, curajoasă și cu sufletul tău luminos. Te iubim mai mult decât pot cuprinde cuvintele”, a scris Elena Gheorghe pe contul de socializare.

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