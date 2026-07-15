Profesorul de economie Bogdan Glăvan dă o probabilitate de 55% ca România să își mențină ratingul financiar, dar spune că în continuare România este în blocaj.

Iar atunci când va trebui să facă bugetul pe anul viitor va constata că vin la plată o serie de cheltuieli amânate în acest moment, precum majorările de salarii ale magistraților – restanțe estimate la 2 miliarde de euro și decizia de plată din procesul pierdut de România contra Pfizer pentru vaccinuri – în valoare de 600 de milioane de euro.

„Din păcate, situația politică s-a agravat. După atâta timp, partidele nu au făcut concesii, iar retorica anticipatelor s-a ascuțit. Mie îmi aduce aminte de Primul Război Mondial, când lumea era într-o revoluție industriaă și de la un incident minor s-a escaladat. Așa este și România. Îmi e teamă să spun că putem fi liniștiți. Agențiile vor să vadă ce facem, nu știm cine va face bugetul pe anul viitor”, a declarat Glăvan, pentru Libertatea.

Nu mai e consens pentru PNRR

Acesta spune că nici banii din PNRR nu este sigur că vor fi încasați, deoarece PSD a anunțat că nu mai votează necondiționat pachetul de legi.

Este vorba de o sumă de 4,5 miliarde de euro, condiționată de aprobarea mai multor reforme: salarizarea bugetarilor, integritatea funcției publice, reforma urbanismului, închiderea termocentralelor pe cărbune.

„Nici în acest an nu știm ce facem. Partidele au spus că e consens pe PNRR, pe programul SAFE și aderarea la OCDE. Dar acum vedem că nu este pe PNRR. Suntem în blocaj. În condițiile date, aceste legi vor avea o valoare foarte mică. Vor fi votate cu câr, cu mâr, și când faci astfel de legi pe genunchi nu au cum să reziste. Mi se pare că situația se agravează. Dar e posibil ca pe ultima sută de metri partidele să facă ceva și să menținem ratingul. Dau 55% probabilitate acestui scenariu”, afirmă Glăvan.

Trebuie reforma statului pentru a putea reduce taxele

Dar acest lucru nu înseamnă că suntem bine: trece un an în care nu facem nimic la restructurarea statului, spune profesorul de economie.

„Speram ca această politică fiscală represivă să se oprească. Noi alegeri ar însemna noi promisiuni deșanțate, se nasc noi așteptări greșite, ceea ce înseamnă o creștere a fiscalității în viitor. Cel mai probabil e vorba de re-introducerea cotei progresive, care ar fi o otravă. Riscăm un deceniu pierdut, ca Grecia. Eu nu văd o dorință de reforme la nimeni. Nici la PSD, nici la PNL. Dacă se voia reformă anul trecut se începea cu reforma statului, nu cu majorări de taxe”, acuză acesta.

Guvernarea cu AUR, un magnet pentru PSD

Iar în caz de alegeri anticipate, cu un AUR la 35-40%, acesta va fi un magnet pentru PSD și e posibil ca majoritatea să fie PSD-AUR, mai arată Glăvan.

„Eu nu am văzut un guvern ce duce o politică fiscală represivă să câștige alegerile. Este o capcană și stăm în capcană. Noi avem un deficit mai bun acum față de anul trecut, dar avem lucruri amânate: majorările salariale ale magistraților, sentința în dosarul Pfizer etc”, susține el.

„Principala vulnerabilitate a României este statul”

Iar problemele pot reapărea oricând.

„E suficient să se schimbe guvernările în statele-cheie, precum Franța și Germania, că ne vom trezi la o nouă realitate financiară”
Bogdan Glăvan, profesor de economie

În absența reformelor, nu vom avea ce bani să eliberăm ca să punem în economie și să reducem taxele. Baza pe care stăm e proastă”, spune acesta.

„Principala vulnerabilitate a României este statul. Și nu e din cauză că am crescut taxele ca să luăm de la bogați ca să dăm la săraci, ci pentru că am taxat săracii ca să menținem o nomenclatură”

Bogdan Glăvan, profesor de economie

Emilian Duca: PSD vrea austeritate, dar pentru privați

Consultantul fiscal Emilian Duca este la rândul său optimist în privința ratingului. De asemenea, el susține că Guvernul nu ar trebui să emită ordonanțe de urgență decât în stare de urgență, iar legile să fie făcute doar în Parlament.

„Ne menținem ratingul pentru că perspectivele economice sunt favorabile: scade deficitul, scade și inflația. PSD zice că nu votează legile necesare pentru PNRR, dar este o metodă de negociere. Interesul național, bugetar, trebuie să primeze. E mai bine să avem bani, iar pentru a-i primi trebuie să voteze legile respective. E foarte normal ca Parlamentul să le voteze, democrația se manifestă prin Parlament”, spune acesta.

Deficitul bugetar pe primele cinci luni ale acestui an, adică diferența dintre veniturile și cheltuielile statului, a fost de 1,75% în primele cinci luni din acest an, aproape la jumătate față de nivelul de 3,35% consemnat în același interval de anul trecut, conform datelor Ministerului Finanțelor.

PSD a votat demiterea Guvernului împreună cu AUR și l-a acuzat pe premierul Ilie Bolojan că este blocat într-o mentalitate de austeritate. De partea cealaltă, PNL și USR acuză PSD că blochează reformele.

„PSD vrea austeritate, dar pentru alții: să fie austeritate la privați. Sunt optimist legat de rating, dar nu sunt optimist din cauza perspectivelor economice mondiale, din cauza Iranului. Or să fie turbulențe economice”, a punctat acesta.

Taxele și tăxulicile inventate de stat

Duca a criticat majorările de taxe adoptate de Guvern în ultimii trei ani.

Anul trecut, țara noastră a majorat TVA de la 19% la 21% și a majorat accizele la carburanți, acestea din urmă fiind crescute și la începutul acestui an.

Anterior, statul a reintrodus taxa pe stâlp, a aplicat o taxă pe cifra de afaceri pentru marile companii și una specială pentru bănci. De asemenea, există o serie de suprataxe și în energie și gaze.

Banca austriacă Erste a estimat recent la rândul ei că agențiile internaționale vor menține cel mai probabil ratingul României în acest an, în așteptarea bugetului pe 2027.

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