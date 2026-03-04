Pensionarul francez, victima unui furt de identitate

Un caz incredibil a ieșit la iveală în Le Havre, Franța. Christian Derrey, un pensionar de 75 de ani din Étainhus, Normandia, primea zilnic zeci de amenzi pentru vehicule care, în realitate, nu îi aparțin.

Coșmarul a început în 2019, când bărbatul a devenit victima unui furt de identitate. Potrivit postului de radio France Bleu, hackerii i-au spart contul de e-mail și au obținut copia actului său de identitate, pe care acesta o trimisese anterior într-un mesaj legat de locul său de muncă.

Folosind documentul, escrocii au înființat mai multe firme pe numele său.

În noiembrie 2024, a fost creată o companie denumită CJM Automobile și, la doar câteva zile distanță, aproximativ 3.000 de vehicule au fost înmatriculate pe numele lui Derrey. Firma ar fi funcționat ca o societate-fantomă, revânzând mașini la prețuri reduse.

40 de amenzi de parcare pe zi și datorii de 180.000 de euro

Din acel moment, pensionarul a început să primească zilnic între 25 și 40 de amenzi pentru parcare ilegală. În total, valoarea sancțiunilor a ajuns la 180.000 de euro.

Derrey a depus plângere, iar autoritățile au redirecționat amenzile către persoanele care au comis contravențiile. Cu toate acestea, problemele nu s-au încheiat.

Autoritățile fiscale au început să retragă bani direct din contul său. Potrivit relatărilor citate de France Bleu, 2.950 de euro au fost înghețați în Saint-Étienne, iar în Marseille i-a fost blocată o parte din pensie.

Christian Derrey a fost amendat cu 180.000 de euro pentru mașini pe care nu le-a cumpărat niciodată. Sursa foto: Facebook

„În Saint-Étienne sunt 2.950 de euro înghețați, în Marseille, o parte din pensia mea este blocată, iar nimeni nu vrea să se ocupe de situație. Autoritățile fiscale retrag bani din contul meu fără să mă contacteze, fără executor judecătoresc, fără scrisoare recomandată”, a declarat bărbatul.

Cazul nu e singular în Franța, un alt exemplu fiind cel al lui Patrick Paradis, fost proprietar al unui atelier auto. Hackerii i-au furat licența profesională, care îi permitea să efectueze înmatriculări de vehicule, iar în urma fraudei, statul îi solicită plata a 830.000 de euro taxe.

La sfârșitul anului trecut, un expert în securitate avertiza asupra riscurilor asociate cu trimiterea scanărilor cărților de identitate. El a recomandat atunci adăugarea unui semn distinctiv pe fiecare copie pentru a putea urmări sursa unei eventuale scurgeri de date. Poate fi un sistem simplu de puncte colorate în anumite colțuri ale imaginii, specific fiecărei companii căreia îi este trimis documentul.

Experții subliniază importanța protejării datelor personale și oferă câteva sfaturi:

Nu trimiteți niciodată scanări ale actelor de identitate fără a fi 100% siguri cine le solicită și în ce scop;

Adăugați semne distinctive pe documentele scanate;

Păstrați evidența cui și când ați trimis documentele;

Cereți companiilor să implementeze proceduri de securitate stricte.

Deși aceste măsuri nu oferă o garanție absolută, ele pot crește semnificativ șansele de a detecta și preveni furtul de identitate. Vezi și povestea lui Bogdan Iacob, executat silit pentru datorii într-o țară în care nu a fost niciodată. Patru ani de coșmar pentru un român, victima unui furt de identitate.

